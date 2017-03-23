Четверг, 23 марта 2017

Британская полиция провела еще два “важных” задержания в связи с терактом в центре Лондона. Об этом на брифинге рассказал глава антитеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули, сообщает Би-Би-Си.

К настоящему времени было арестовано десять человек. Девять человек допрашиваются, одну задержанную отпустили под залог. Полиция провела обыски более чем по 20 адресам. Изъято 2700 вещественных доказательств, включая электронные устройства с “огромным количеством данных”.

Роули сообщил новые данные о 52-летнем террористе Халиде Масуде. При рождении он получил другое имя – Эдриен Рассел Аджао, но сменил его из религиозных убеждений после принятия ислама. Полиция выясняет, действовал ли Масуд в одиночку, “вдохновленный террористической пропагандой”, или есть люди, которые “поощряли, поддерживали или направляли его”.

Председатель комитета парламента по разведке и безопасности Доминик Грив заявил, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что Масуда “можно было остановить, прежде чем приехал в автомобиле на мост”. По словам Грива, за последние полтора года спецслужбам удалось предотвратить по меньшей мере 12 террористических атак.

Между тем число жертв теракта увеличилось до четырех. В ночь на пятницу в больнице скончался 75-летний житель Лондона Лесли Родс, получивший травмы на Вестминстерском мосту. Более 30 человек остаются в больницах. Состояние двоих раненых оценивается как критическое.

Накануне британская полиция сообщила, что в прошлом Масуда привлекали к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное хранение оружия и нарушение общественного порядка. В первый раз он был осужден в 1983 году за повреждение имущества, а в последний – в 2003 году за незаконное владение холодным оружием. Однако обвинения, связанные с террористической деятельностью, ему ни разу не предъявлялись, сообщил представитель полиции.

Ответственность за этот теракт взяла на себя запрещенная в Британии, России и многих других странах группировка “Исламское государство”.

Атака в Лондоне произошла днем в среду. Масуд, передвигавшийся на машине, врезался в толпу людей на Вестминстерском мосту, находящемся близ здания парламента. Там погибли 43-летняя преподавательница испанского языка Айша Фрейд и 54-летний турист из США Курт Кокран. Затем Масуд напал с ножом на 48-летнего полицейского Кейта Палмера, который дежурил на прилегающей к парламенту территории. Самого Масуда застрелили полицейские. Террорист намеревался проникнуть внутрь здания.

“Мы никогда не уступим террору”, – заявила премьер-министр Тереза Мэй в своем выступлении, посвященном лондонской атаке. Место для теракта было выбрано не случайно, заметила Мэй, поскольку британский парламент символизирует ценности свободных людей: демократию, свободу, права человека, верховенство закона. “Любые попытки сокрушить эти ценности путем насилия и террора обречены на провал”, – подчеркнула премьер.

Как отмечается, нападение было совершено в годовщину совершенной в 2016-м серии взрывов в Брюсселе, жертвами которых стали 32 человека.