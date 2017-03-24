Пятница, 24 марта 2017

В наше время легко найти ответ на юридический вопрос в интернете, просто прочитав статью или задав вопрос на форуме. Никто не даст гарантию, что полученный ответ правильный, что именно он сможет помочь в возникшей ситуации. Юридические статьи в интернете носят познавательный характер, они обобщены и редко дают ответ на индивидуальную проблему.

Тонкости юриспруденции дано познать на практике только юристам. Законы разнообразные, ими нужно уметь пользоваться и знать, как применить к решению той или иной проблемы. Только юрист – профессионал сможет защитить ваши права и найдет способы эффективно решить проблему юридическим путем.

По каким же вопросам необходимо обращаться к юристу?

1. Составление договоров.

При оформлении сделок купли-продажи, дарения, мены и других, необходима в обязательном порядке помощь юриста в составлении договора. Юрист поможет избежать возможных проблем в будущем. В нынешнее время очень много афер с продажей жилья, которые могут из-за неудачной сделки оставить вас и без жилья, и без денег.

2. Уголовные вопросы.

Не стоит играться в юриста в ситуации, когда вам может светить срок. Если возник вопрос уголовного характера нужно незамедлительного обращаться к юристу-практику по уголовным делам.

3. Кредитные вопросы.

При оформлении кредита лучше перед подписанием договора с банком показать его юристу, а потом только подписывать. Часто банки умело скрывают «подводные камни», которые обычный человек даже не заметит. Только после подписания можно узнать, что были спрятаны комиссии, проценты, что значительно увеличит сумму возврата долга. Когда банк пытается взыскать долги, приписывает необоснованные штрафы, пени, то вам нужна обязательно консультация юриста по кредитным долгам. Такая юридическая консультация специалиста может уберечь от гражданских исков в суде по взысканию с вас огромных сумм долга.

4. Семейные вопросы.

Составление брачного контракта, развод, взыскание алиментов, усыновление, лишение родительских прав – это не весь перечень, когда вы должны обращаться к юристу. Семейные проблемы считаются самыми частыми юридическими проблемами, с которыми человек минимум раз в жизни, да и сталкивается.

5. Земельные вопросы.

Земельное право считается одним из самых сложных отраслей права. Выделение земельного участка, продажа земли, получение земли в собственность может стать для вас проблемой не на один год. При оформлении документации, связанной с землей вам просто необходима помощь земельного юриста.

Мы привели лишь малую часть примеров, когда вам нужно обращаться к юристу и почему. Решение всегда остается за вами, но помните, что чем раньше вы обратитесь к профессиональному юристу, тем лучше. Лучше всего иметь постоянного юриста, который будет проверен вами, будет знать все ваши проблемы.