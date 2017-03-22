Среда, 22 марта 2017

ФБР располагает информацией, дающей основания подозревать, что помощники президента Дональда Трампа во время предвыборной гонки согласовывали публикацию компромата на его соперницу Хиллари Клинтон с российскими агентами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Как утверждается, в частности именно это имел в виду директор ФБР Джеймс Коми, когда в понедельник, выступая в Конгрессе, заявил, что его служба расследует связи избирательного штаба Трампа с Россией. Тогда Коми сообщил, что у ведомства есть “обоснованные подозрения в нарушении закона, то есть серьезные основания предполагать, что американец мог действовать как агент иностранного государства”.

Между тем пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер заметил в связи с заявлением директора ФБР: “Расследовать и иметь доказательства – это две разные вещи”.

Как говорится в публикации CNN, расследование ФБР затруднено тем, что контакты помощников Трампа с Россией прекратились, когда подозрения в связях президента США с Кремлем начали широко обсуждаться в СМИ.

Сам Трамп еще до инаугурации заверял, что ничем не обязан России и не имеет с ней каких бы то ни было отношений. Между тем в связях с Москвой уличены некоторые его помощники. Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку, после того как стало известно, что он еще до инаугурации нового президента, обсуждал с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком перспективу отмены санкций против Москвы, чего, не будучи официальным лицом, делать права не имел. В дальнейшем выяснилось, что Флинн получал деньги от российских фирм.

В среду стало известно, что бывший начальник избирательного штаба Трампа Пол Манафорт в 2006-2009 годах в рамках контракта с российским олигархом Олегом Дерипаской лоббировал интересы Москвы в США. Манафорт покинул команду Трампа еще до выборов, в августе прошлого года, после того как СМИ сообщили, что он был одним из ключевых советников беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.