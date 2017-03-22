Среда, 22 марта 2017

Атака у здания британского парламента в Лондоне была совершена исламистом. Как передает Reuters, об этом сообщил начальник антитеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули.

Личность нападавшего установлена, также рассказал чиновник. В то же время он не стал раскрывать имя террориста и сообщать, какое у него гражданство.

Британские СМИ первоначально писали, что атаку устроил подданный королевства Абу Изаддин (до принятия ислама – Тревор Брукс), ранее осужденный за оправдание терроризма. Однако потом выяснилось, что он до сих сидит в тюрьме.

Как передает Sky News, поздно вечером в среду полиция провела рейд в Бирмингеме в связи с терактом. Ранее Daily Mail писала, что машина, на которой террорист сбивал людей на мосту, могла быть арендована именно в Бирмингеме.

Позже стало известно, что обыски по делу прошли также в Лондоне и других городах – всего по шести адресам. Задержаны семь подозреваемых в причастности к атаке; их имена не сообщаются. При этом, передает AP, полиция подтверждает первоначальную версию о том, что собственно нападение террорист совершил в одиночку.

В ходе атаки погибли четыре человека, включая самого террориста. Еще около 40, в том числе дети и иностранцы, пострадали. Семеро, по данным полиции, находятся в тяжелом состоянии.

Как отмечается, нападение было совершено в годовщину совершенной в 2016-м серии взрывов в Брюсселе, жертвами которых стали 32 человека.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своем выступлении, посвященном лондонской атаке, заверила: “Мы никогда не уступим террору”. Место для теракта было выбрано не случайно, заметила Мэй, поскольку британский парламент символизирует ценности свободных людей: демократию, свободу, права человека, верховенство закона. “Любые попытки сокрушить эти ценности путем насилия и террора обречены на провал”, – подчеркнула премьер.

Атака в Лондоне произошла днем в среду. Преступник, передвигавшийся на машине, сбил нескольких человек на Вестминстерском мосту, находящемся близ здания парламента. Затем он напал с ножом на 48-летнего полицейского Кейта Палмера, который дежурил на прилегающей к парламенту территории. Как отмечал Роули, террорист намеревался проникнуть внутрь здания. Террориста застрелили.

Сообщалось, что в числе погибших – полицейский Палмер, а также женщина, сбитая на мосту. Среди пострадавших трое полицейских, пытавшихся задержать террориста.

В связи с атакой сессия Палаты общин была прервана, а здание заблокировано. Депутатов призвали не выходить оттуда. Станцию метро Вестминстер по требованию полиции закрыли.