Среда, 22 марта 2017

РПЦ и администрации Петербурга следует заключить договор, четко фиксирующий обязательства сторон в отношении Исаакиевского собора. Об этом в интервью “Московскому комсомольцу” заявил глава Минкульта Владимир Мединский.

“В первую очередь должен быть тщательно проработан договор между церковью и городом: что церковь должна обеспечить, что она должна соблюсти, какие условия хранения музейных ценностей? Как церковь будет следить за сохранностью собора, за текущим ремонтом? Смысл в том, чтобы людям стало легче прийти туда, а не сложнее. Если будут платные экскурсии, то каковы условия: цены, допуски, время?” – сказал чиновник.

“И если церковь этот договор будет нарушать, то государство должно сказать: нет, в интересах людей мы управляем собором лучше вас, – добавил глава Минкульта. – Но если все будет хорошо, с уважением к чаяниям граждан, – то и слава Богу! Государству есть чем управлять помимо храмов и соборов”.

17 марта судья Смольнинского райсуда Петербурга Татьяна Матусяк прекратила производство по иску, оспаривавшему решение администрации Петербурга о передаче РПЦ Исаакиевского собора как незаконное. Матусяк сослалась на постановление Петербургского горсуда. В этом документе указывалось, что план мероприятий о передаче здания церкви не означает самой передачи и не порождает нарушения прав горожан на доступ к музейным ценностям.

В Московской патриархии заявили, что официальное обращение о передаче собора направят только после того, как будет определено, какие музейные ценности передают в пользование РПЦ, а какие остаются музею. При этом клирики отметили, что исходят из плана, утвержденного комитетом имущественных отношений Петербурга.

Ранее СМИ сообщали, что городские власти устно потребовали от директора музея-памятника “Исаакиевский собор” Николая Бурова к Пасхе, которая в нынешнем году отмечается 16 апреля, перевезти экспонаты из здания в новое хранилище. Между тем письменных указаний на этот счет не отдавалось.

Передача Исаакия РПЦ, считавшаяся уже решенным вопросом, в середине февраля была приостановлена, когда в СМИ появилась информация, что с Владимиром Путиным этот шаг не согласовывали. 28 февраля петербургский горизбирком принял заявку на проведение референдума по вопросу принадлежности Исаакия, а также Петропавловского собора и храма Спаса на Крови.

Летом 2015 года Мединский выступил против передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ. “Мы считаем, что все нужно оставить как есть, – заявлял он. – С точки зрения Министерства культуры, сегодняшний статус Исаакиевского собора оптимальный”.