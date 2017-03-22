Среда, 22 марта 2017

В центре Киева у отеля Premier Palace застрелен бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, который по окончании каденции выехал на Украину, дал там показания на беглого экс-президента Виктора Януковича и получил гражданство этой страны. Такую информацию сообщает “Украинская правда” со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Ярослава Тракало.

Вороненкова расстреляли в 11:25 по местному времени (12:25 мск), когда он в сопровождении телохранителя выходил из гостиницы. Телохранитель открыл ответную стрельбу. Как он, так и убийца получили ранения. Обоих доставили в больницу.

Незадолго до 16 часов по Киеву “Громадське ТБ” передало, что убийца Вороненкова умер. По информации генпрокурора Украины Юрия Луценко, он был ранен в грудь, а также в голову навылет.

Как написал на своей ФБ-странице живущий на Украине экс-депутат Госдумы от “Справедливой России” Илья Пономарев, Вороненков направлялся на встречу с ним.

Известно также, что в четверг бывший депутат от КПРФ должен был давать показания в Главной военной прокуратуре.

На место преступления прибыли замначальника Нацполиции Украины – начальник полиции Киева Андрей Крищенко, генпрокурор Луценко и замгенпрокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Крищенко сообщил, что убийца выстрелил в Вороненкова и его телохранителя несколько раз. Луценко, как передавало QHA, рассказал, что Вороненков получил одну пулю в шею, две в лицо и одну в живот и умер на месте. Телохранитель ранен в область сердца, однако уже дает показания. К нему приставлена охрана.

Следователи, по информации Луценко, изъяли пистолет ТТ и около 20 гильз.

При убийце, рассказывал чиновник, были обнаружены украинские документы, в частности, удостоверение участника боевых действий, которое выдает Нацгвардия. “Но сейчас мы проверяем, были ли эти документы подлинными, – продолжил он. – Я редко встречал киллера, который при себе брал служебное удостоверение. Этот взял”. В этой связи генпрокурор не исключил вероятности “новой “визитки Яроша”, которая была на месте”.

Кроме того, Луценко сообщил, что Пономареву и вдове Вороненкова – экс-депутату Госдумы от “Единой России” Марии Максаковой, переехавшей на Украину вместе с мужем и также получившей гражданство этой страны, – решено предоставить государственная охрана. Охранять их будут спецназовцы СБУ.

“Укринформ” со ссылкой на пресс-секретаря МВД Артема Шевченко передает, что у убийцы с большой вероятностью были сообщники. “Не можем сказать сколько, но были лица, помогавшие ему в совершении преступления”, – сказал чиновник.

В свою очередь, замначальника Нацполиции – начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко заметил: “Учитывая личность погибшего, среди первоочередных версий рассматриваем именно действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого лица в связи с тем, что оно давало важные показания и играло ключевую роль в процессах, происходивших на Украине”.

Луценко тоже назвал одной из двух приоритетных версий участие Вороненкова как свидетеля в деле Януковича. Вторая версия, сообщил генпрокурор, связана с делом о контрабанде, которую, по его словам, вела ФСБ при покровительстве Владимира Путина. Схему контрабанды в Россию, пояснил Луценко, Вороненков вскрыл, когда в середине 2000-х годов работал в Госнаркоконтроле.

Пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко написал на своей ФБ-странице, что президент Петр Порошенко провел с силовиками совещание в связи с инцидентом. “Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова – это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений, – заявил президент. – Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлявшийся в разных европейских столицах”.

“Считаю неслучайным, – подчеркнул Порошенко, – что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее на Харьковщине”.

Между тем “Дождь” сообщает, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать убийство Вороненкова. “Это не наша тема”, – заявил чиновник. Он также заверил, что Путину о преступлении доложено.

Позже, однако, Песков дал более развернутый комментарий. “Мы считаем, что какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными”, – передает слова чиновника РИА “Новости”. Убийство, заявил пресс-секретарь Путина, свидетельствует о том, что украинские власти не смогли обеспечить безопасность Вороненкова.

Вороненков с Максаковой выехали на Украину еще в октябре прошлого года, сразу после окончания сроков своих полномочий, а в декабре получили гражданство этой страны. Об отъезде обоих, однако, стало известно лишь 14 февраля.

Известно, что Вороненков был одним из депутатов, в 2014 году проголосовавших за аннексию Крыма. Сам он, однако, оказавшись в Киеве, заявил, что в голосовании не участвовал. По его словам, за него проголосовали коллеги по фракции, хотя доверенности на это он им не давал.

В среде российских эмигрантов на Украине, в том числе участников АТО, известие о предоставлении Вороненкову гражданства вызвало возмущение. “Это тысячное повторение одного и того же. Властям на нас плевать. Открыто, прямо в лицо, ничуть не пытаясь скрыть – плевать”, – заявил, в частности, бывший солдат полка “Азов” Артем Широбоков, который уже дважды безуспешно подавал документы на получение украинского гражданства.

16 февраля КПРФ исключила из своих членов Вороненкова, а “Единая Россия” – Максакову.

Днем раньше СКР объявил экс-депутата в розыск. В России против Вороненкова еще несколько лет назад открыли дело по части 3 статьи 33 – части 1 статьи 170.1 (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Однако из-за наличия иммунитета привлечь его к ответственности до окончания каденции не удавалось.

2 марта председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что Вороненков “дошел до низости”, приняв украинское гражданство.

На другой день Басманный райсуд Москвы заочно арестовал бывшего депутата.