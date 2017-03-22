Среда, 22 марта 2017

Правительство освободило Владимира Фортова от должности президента РАН и возложило обязанности главы Академии на вице-президента РАН Валерия Козлова. Документ опубликован на официальном сайте кабинета министров.

“Подписанным распоряжением В.Е.Фортов освобожден от должности президента Российской академии наук 23 марта 2017 года по его просьбе. Обязанности президента Российской академии наук возложены на вице-президента Российской академии наук В.В.Козлова. Документ позволит обеспечить деятельность Российской академии наук до избрания нового президента Академии”, – говорится в сообщении.

Пресс-служба кабинета министров поясняет, что по закону правительство “осуществляет от имени Российской Федерации функции и полномочия учредителя и собственника федерального имущества РАН”. Поэтому назначение Фортовым исполняющим обязанности главы Академии Козлова должно быть утверждено распоряжением правительства.

Накануне стало известно, что Фортов проходит плановое обследование в Центральной клинической больнице. “Фортов проходит обследование в ЦКБ, он давно неважно себя чувствует, поэтому планировал обратиться к врачам. Сейчас его состояние удовлетворительное”, – сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, Фортов перед госпитализацией подписал распоряжение о назначении Козлова и.о. президента РАН. Сам Фортов до осенних выборов главы РАН, скорее всего, останется простым академиком.

Директор Математического института имени В.А.Стеклова РАН, завкафедрой дифференциальных уравнений мехмата МГУ Козлов был избран академиком в 2000 году. С 2001 года он занимает пост вице-президента РАН. В 2015 году Козлов возглавил комиссию Президиума РАН по совершенствованию структуры научных организаций, находящихся в ведении Федерального агентства научных организаций.

В понедельник на общем собрании Академии назначенные выборы президенты РАН не состоялись. Все три претендента сняли свои кандидатуры с выборов. На этот пост помимо Фортова претендовали председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Александр Макаров. Фортов предложил перенести выборы на осень из-за вопросов к процедуре выборов в уставе РАН, чтобы не ставить под сомнение легитимность главы академии и президиума.

Общее собрание РАН абсолютным большинством голосов согласилось с этим предложением и приняло решение просить правительство продлить полномочия Фортова и действующего президиума. При этом сам действующий президент был против. Фортов пояснил, что хочет избежать конфликта интересов на осенних выборах. Однако академики настояли на том, чтобы он остался во главе РАН на ближайшие полгода.

Между тем ответственный секретарь РАН, директор института молекулярной в Курчатовском институте Михаил Пальцев заявил, что выборы главы академии могут пройти по новой схеме. По его словам в Госдуме готовится законопроект, в соответствии с которым академики будут выбирать нескольких кандидатов на пост руководителя РАН, после чего отправят шорт-лист президенту страны, который уже выберет и назначит одного из них.

В Кремле не знают об этой инициативе, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В комитет по науке законопроект не поступал, заявил его руководитель Вячеслав Никонов. Фортов также не стал комментировать эту информацию. “Я не люблю говорить о том, чего не видел. Если бы это было серьезно, я бы знал. Я не видел такого законопроекта”, – сказал глава РАН.

Во вторник вице-президент РАН, председатель Сибирского отделения академик Александр Асеев заявил, что перенос выборов стал продолжением истории с реформой РАН. “Академия пала жертвой интриг, к сожалению. Большинство было готово поддержать Фортова, который выдержал в сложнейших условиях последних трех лет. Видимо, кому-то очень не хочется, чтобы он был переизбран”, – сказал Асеев. По мнению академика, причина переноса выборов может быть связана с критикой Фортова в адрес ФАНО, которая содержалась в его программе.

“Безусловно, это продолжение истории с реформой РАН. Очень многих интересует бюджет академии, активы, в том числе земля”, – подчеркнул Асеев.

Между тем федеральный чиновник на условиях анонимности рассказал Би-Би-Си, что претензии к уставу РАН – лишь повод. “Там есть интрига. Фортов хочет удержаться на этой должности, а все остальные не хотят, чтобы он оставался. Интересы в этой сфере – у группы Михаила Ковальчука”, – сказал источник. Ковальчук возглавляет национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”. Младший брат Ковальчука Юрий – председатель совета директоров “. СМИ называют их обоих близкими к Путину людьми. В частности, идею реформы РАН, которая прошла в 2013 году, приписывают Михаилу Ковальчуку.