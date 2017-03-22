Среда, 22 марта 2017

Нападение на прохожих и полицейских в центре Лондона совершил 52-летний Халид Масуд, родившийся в английском графстве Кент. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Скотленд-Ярда, сообщает Би-Би-Си.

В прошлом Масуда привлекали к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное хранение оружия и нарушение общественного порядка. В первый раз он был осужден в 1983 году за повреждение имущества, а в последний – в 2003 году за незаконное владение холодным оружием. Однако обвинения, связанные с террористической деятельностью, ему ни разу не предъявлялись, сообщил представитель полиции.

Ответственность за этот теракт взяла на себя запрещенная в Британии, России и многих других странах группировка “Исламское государство”. Тем не менее в полиции считают, что Масуд действовал в одиночку. “Мы по-прежнему считаем – и это подтверждается нашим расследованием, – что нападавший действовал в одиночку, попав под влияние международного терроризма”, – заявили в полиции.

Атака в Лондоне произошла днем в среду. Масуд, передвигавшийся на машине, сбил нескольких человек на Вестминстерском мосту, находящемся близ здания парламента. Затем он напал с ножом на 48-летнего полицейского Кейта Палмера, который дежурил на прилегающей к парламенту территории. Террорист намеревался проникнуть внутрь здания.

В результате нападения погибли три человека. По меньшей мере 40 человек получили ранения, из них семеро находятся в критическом состоянии. Самого Масуда застрелили полицейские. Сообщалось, что в числе погибших – полицейский Палмер, а также женщина, сбитая на мосту. Среди пострадавших трое полицейских, пытавшихся задержать террориста.

В связи с атакой сессия Палаты общин была прервана, а здание заблокировано. Депутатов призвали не выходить оттуда. Станцию метро Вестминстер по требованию полиции закрыли. В течение минувшей ночи здание парламента было оцеплено. Сейчас оцепление сняли. Флаги на шпилях здания приспущены в знак траура по распоряжению премьера Терезы Мэй.

“Мы никогда не уступим террору”, – заявила Мэй в своем выступлении, посвященном лондонской атаке. Место для теракта было выбрано не случайно, заметила Мэй, поскольку британский парламент символизирует ценности свободных людей: демократию, свободу, права человека, верховенство закона. “Любые попытки сокрушить эти ценности путем насилия и террора обречены на провал”, – подчеркнула премьер.

Поздно вечером в среду полиция провела рейд в Бирмингеме, где была арендована машина террориста. Обыски по делу прошли также в Лондоне и других городах – всего по шести адресам. Задержаны семь подозреваемых в причастности к атаке. Их имена не сообщаются.

Как отмечается, нападение было совершено в годовщину совершенной в 2016-м серии взрывов в Брюсселе, жертвами которых стали 32 человека.