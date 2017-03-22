Среда, 22 марта 2017

Минюст внес религиозную организации “Управленческий центр свидетелей Иеговы в России” в список общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена “в связи с осуществлением экстремистской деятельности”. Это решение будет действовать до рассмотрения дела Верховным судом.

В пресс-службе ВС сообщили, что рассмотрение административного иска Минюста о признании “Управленческого центра свидетелей Иеговы в России” экстремистской, запрете ее деятельности и ликвидации назначено на 5 апреля.

16 марта Минюст подал этот иск в Верховный суд. “Если иск будет удовлетворен, это повлечет за собой катастрофические последствия для свободы вероисповедания в России, – говорилось в сообщении организации. – Запрет деятельности центра свидетелей Иеговы может повлечь за собой уголовное преследование верующих просто за исповедание их религии – совместное чтение Библии, пение и молитвы”.

В настоящее время в России существует 2277 религиозных групп свидетелей Иеговы, объединяющих 175 тысяч последователей этой религии.

“Каждый из нас, свидетелей Иеговы в России, лишь искренне хочет мирно поклоняться своему Богу. К сожалению, уже более 100 лет власти в России попирают собственное законодательство, гарантирующее нам это право. В сталинские времена, когда я был еще ребенком, вся наша семья была сослана в Сибирь только лишь потому, что мы были свидетелями Иеговы. Обидно и грустно, что моим детям и внукам придется столкнуться с чем-то подобным”, – сказал председатель руководящего комитета организации Василий Калин.

В августе Генпрокуратура запросила у правоохранительных органов информацию и материалы, подтверждающие наличие угроз со стороны религиозной организации “Свидетели Иеговы” основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности государства.

“2 марта 2016 года заместитель генпрокурора уже вынес “Управленческому центру свидетелей Иеговы в России” предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности, поводом для которого послужили многочисленные факты нарушения иеговистами закона. Учитывая, что и после прокурорского предупреждения “Свидетели Иеговы” продолжают по всей стране нарушать российское законодательство, я думаю, что их деятельность скоро будет пресечена”, – заявил депутат Архангельского областного заксобрания Александр Дятлов.

На летней сессии 2016 года региональные депутаты приняли решение обратиться к министру юстиции Александру Коновалову и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой о ликвидации организации иеговистов. Это обращение поддержали депутаты парламентов Орловской и Брянской областей, Калмыкии, Северной Осетии и Карачаево-Черкессии.

Общины свидетелей Иеговы регулярно становятся объектом внимания надзорных органов во всех регионах России. В ноябре 2014 года Верховный суд признал законным решение о ликвидации отделения организации в Самаре, в июне этого – ликвидацию белгородской и старооскольской общин. Между тем, в апреле 2015 года Верховный суд отменил решение о ликвидации тюменского отделения “Свидетелей Иеговы”, отказавшись признать данную организацию экстремистской.