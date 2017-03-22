Среда, 22 марта 2017

Агентство национальной безопасности и полиция Черногории получили оперативные данные о подготовке покушения на специального прокурора Миливое Катнича, сообщает газета Dnevne Novine. Он расследует обстоятельства попытки госпереворота, провалившейся осенью прошлого года.

Информацию о подготовке покушения черногорским силовикам около десяти дней назад передали зарубежные коллеги. После этого меры безопасности усилили, прокурору предоставили бронированный автомобиль. В подготовке преступления подозревают гражданина Сербии, имя которого не сообщается.

По данным газеты, в последнее время Катничу угрожали представители оппозиционного “Демократического фронта”. Лидеров этой партии подозревают в связях с готовившими переворот заговорщиками. Также прокурор расследовал дела о коррупции в Будве.

27 февраля Катнич обвинил российские спецслужбы в причастности к организации госпереворота в Черногории. По версии черногорских властей, 16 октября 2016 года, когда в стране проходили парламентские выборы, группа заговорщиков планировала провести серию вооруженных нападений. Главной жертвой должен был стать премьер-министр страны Мило Джуканович.

Возникшим в результате этих действий хаосом должна была воспользоваться одна из оппозиционных партий, которая бы захватила власть и изменила бы внешнеполитический курс Черногории – отказалась бы от планов по вступлению НАТО и взяла бы курс на сближение с Москвой.

По словам Катнича, во главе группы, планировавшей переворот и убийство Джукановича, стоял гражданин России Эдуард Широков, чья настоящая фамилия Шишмаков. “Он не Широков, а Эдуард Шишмаков, который в 2014 году был заместителем военного атташе в Польше, но выдворен из-за шпионажа в Россию как персона нон грата. Этот паспорт был ему выдан российскими органами, и он является членом российских служб безопасности”, – сказал Катнич. Черногория также объявила в розыск еще одного россиянина, сотрудника ГРУ Владимира Попова.

По утверждению прокурора, один из главных заговорщиков Александр Синджелич, проходящий по делу как сотрудничающий со следствием свидетель, посещал Москву по приглашению Широкова для проверки на возможность участия в операции. “За этими событиями стоят националистические структуры в России, но сейчас мы знаем, что в них были включены и российские государственные органы. От российских государственных органов зависит проверка на предмет того, как все это произошло, и я ожидаю, что это будет сделано”, – сказал Катнич.

Обвинительное заключение в связи с попыткой государственного переворота будет готово до 15 апреля, пообещал прокурор. В деле были замешаны 23 человека, но, после снятия на минувшей неделе депутатского иммунитета с лидеров “Демократического фронта” Андрии Мандича и Милана Кнежевича, количество участников возросло до 25 лиц.

В России выдвинутые обвинения назвали “голословными”. “Что касается упомянутой вами новости, то она стоит в одном ряду с другими голословными обвинениями нас и нашей страны, в том числе в хакерских атаках против всего Запада, вмешательстве в избирательные кампании большинства западных стран, о связях администрации Трампа с российскими спецслужбами и многое другое. Ни по одному из этих голословных обвинений ни одного факта нам предъявлено не было”, – заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.