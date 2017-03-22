Среда, 22 марта 2017

Многие модельеры сейчас с интересом стали производить стильную одежду для полных людей, сочетая модные направления с индивидуальным покроем. У обладательниц пышных форм есть свои особенности фигуры, например роскошная грудь, которую можно подчеркнуть, выбрав модель с красивым декольте. А выгодно смоделировать талию и акцентировать внимание на груди помогут модели одежды с корсетом. Ведь любая женщина чувствует себя уверенно в модной стильной одежде, подчеркивающую все достоинства фигуры. Но чтобы найти нужную вещь нужно потратить огромное количество времени и нервов, поэтому всё больше и больше людей пользуются онлайн покупками.

На сегодняшний день всемирная сеть стала огромным супермаркетом с многочисленными бутиками, предлагающими разнообразные модели одежды для людей различной комплекции, и процесс её приобретения не доставляет никаких проблем.

Интернет-магазин одежды больших размеров имеет ряд преимуществ перед обычными торговыми центрами, к которым, в первую очередь, относят экономию времени и широкий выбор самой разнообразной модной одежды разных стилей. Но следует помнить, что приобретая одежду онлайн, необходимо правильно определить свой размер, поскольку модели могут быть изготовлены не только в России, но и за рубежом.

А чтобы действительно покупка доставила бурю положительных эмоций, приведем несколько советов правильного выбора одежды для полных людей.

1. Приобретайте одежду своего размера, только он сможет выгодно подчеркнуть достоинства фигуры. Одежда меньшего размера лишь обтянет фигуру и на показ будут выставлены все проблемные места. А модели на размер больше не прикроют недостатки фигуры, а наоборот подарят лишние килограммы.

2. Прежде всего, одежда должна быть удобной и не сковывать движения.

3. Расправьте плечи, не сутультесь, держите осанку, тогда вы будете выглядеть на отлично. В противном случае не спасет даже супер красивая одежда.

4. Избегайте однотонных вещей, лучше всего выбор сделать на нескольких оттенках одного цвета, а линию талии прекрасная половина может подчеркнуть широким поясом.

5. Выбирайте одежду с мелким геометрическим орнаментом, он создает эффект «обмана зрения». А вертикальные линии рисунка придадут стройность фигуре.

6. Приобретайте одежду из мягкой и натуральной ткани. Легкий материал только выставит напоказ всё лишнее.

7. Используйте цветовую гамму в одежде. Комбинируйте светлые тона с темными, исходя из особенностей фигуры.

8. Представителям сильного пола необходимо выбирать качественную одежду и использовать подтяжки, которые помогут скрыть животик. Избегать ярких расцветок, использовать спокойную цветовую гамму.

Все-таки нужно помнить, что вы индивидуальны и неповторимы. Любите себя, избавьтесь от комплексов, гармонично сочетайте модные тенденции с правильным покроем одежды, превращая свои недостатки в достоинства, и результат не заставит долго ждать.