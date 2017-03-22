Среда, 22 марта 2017

Сегодня в городах растет спрос на органические продукты. От многих людей можно услышать, что они больше не покупают продукты в супермаркетах, а едят только натуральные, фермерские. Количество магазинов с продуктами от фермеров тоже выросло.

Преимущества органических продуктов

Понятно, что у натуральных продуктов немало преимуществ перед продуктами из городского супермаркета. Они безопаснее, полезнее и вкуснее. Но стоимость их зашкаливает. Здоровая еда – удовольствие не самое дешевое. Однако сторонники здорового питания уверены, что деньги жалеть не нужно, ведь речь идет о собственном здоровье.

Органические продукты выращиваются без пестицидов, красителей и удобрений. Фрукты и овощи на частных фермерских хозяйствах выращены с применением естественных удобрений.

Ранее фермеры выращивали продукты для себя и своей семьи. Сегодня аграрии стали производить продукцию для небольшой продажи. Схема здесь не сложная. Прогрессивные компании такие хозяйства объединяют и предлагают жителям больших городов органические продукты.

Польза от природы

При питании продуктами из супермаркетов родители и дети постоянно борются в нарушениями обмена веществ, аллергиями и диатезами.

Фермерские продукты с доставкой на дом! Что может быть лучше. Ведь они рекомендованы детям с первых месяцев жизни. Малыши наиболее чувствительны к экологии.

Но не все люди готовы питаться исключительно натуральными продуктами. Во-первых, главную роль тут играет цена. Себестоимость любой здоровой пищи, выращенной у частных фермеров, дороже. Но насколько, зависит непосредственно от продукта.

Вкус фермерской продукции отличается, а сроки свежести продуктов короче. Так, настоящий хлеб может стать черствым уже на следующий день. Тогда как магазинный все еще остается мягким. Сливочное масло нельзя хранить в холодильнике больше 7 дней. А творог, йогурты или молоко хранятся трое суток.

Основания покупать фермерские продукты

• Продукты, приобретаемые у аграриев, всегда свежие. Собраны они недавно, обычно проходит не более суток. Тогда как на прилавки магазинов они попадают намного позже.

• Продукция местная. При доставке до потребителя с расположенной поблизости фермы практически не подвергаются воздействию выхлопных газов.

• Вкус их лучше, насыщеннее, по сравнению с привозными, и нет добавок для замедления или ускорения роста.

• Фермерские продукты безопасны для человеческого здоровья, так как аграрии используют органические удобрения.