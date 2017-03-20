Понедельник, 20 марта 2017

В Комитет по предотвращению пыток обратился аспирант исторического факультета МГУ, сообщает “Медиазона”. 18 марта его допросили и избили сотрудники ФСБ за то, что он размахивал украинским флагом из окна общежития на Воробьевых горах во время митинга в годовщину аннексии Крыма.

По словам самого аспиранта, у него не было намерения устраивать политическую акцию. “Целью было привлечь внимание к общежитиям, в общежитиях полно крыс, тараканов и клопов, – сообщил он “Новой газете”. – Нужно тратить деньги на благоустройство университета. Мы решили вывесить флаг Украины во время фестиваля, чтобы получился общественный дискурс, акция не носила политический характер”.

Аспирант истфака сделал флаг Украины из двух кусков ткани и начал размахивать им из окна своей комнаты во время проходившего у Главного здания МГУ митинга. Затем он перешел на лестничную клетку, откуда флаг был лучше виден со участникам митинга. Там его задержал сотрудник службы безопасности общежитий. Позже подошел сотрудник отдела полиции при МГУ майор Беловицкий и трое людей в штатском, представившиеся сотрудниками ФСБ. Они с применением силы осмотрели комнату аспиранта, забрали фотоаппарат, телефон и ноутбук и отвели в ОП МГУ.

“Обыск в комнате устраивался без ордера, а в отделении меня избивали кулаками, ногами и палкой с целью выведать, кто мне дал денег, в какой организации состою, хотя я нигде не состою. Это длилось 1,5-2 часа. Они принудили меня подписать соглашение о сотрудничестве”, – рассказал аспирант.

После двух часов допроса аспиранта заставили под диктовку написать расписку о том, что он “согласен работать осведомителем под эгидой ФСБ и центра “Э” под псевдонимом “аспирант”. Проводившие допрос отдали ему технику и ушли. После этого полицейские заставили его написать в протоколе, что он размахивал флагом и нецензурно выражался. Затем аспиранта отпустили, выдав ему квитанцию об оплате штрафа за мелкое хулиганство.

В воскресенье аспирант зафиксировал побои в травмпункте. По его словам, допрашивавшие были похожи на сотрудника ФСБ Андрея Федорова и сотрудника центра “Э” Алексея Окопного.

По данным полиции, в митинге в годовщину аннексии Крыма приняли участие 150 тысяч человек. Акции проводились и в других городах России. Сообщалось о спускаемых сверху разнарядках на такие мероприятия.

17 марта у станции метро “Университет” несколько десятков студентов, аспирантов и выпускников МГУ участвовали в пикете против проведения на Воробьевых горах митинга-концерта в годовщину аннексии Крыма. Участники согласованной акции стояли с плакатами “Университет – наш”, “Политическим фестивалям не место в храме науки”, “МГУ – это мы”, “Университет не декорация”, “МГУ не ВВЦ”. Студенты выступили против использования бренда МГУ в политических целях. Кроме того, участники акции потребовали ограничить проведение массовых мероприятий в непосредственной близости от Главного здания МГУ, восстановить клумбы, закрытые к митингу деревянными щитами, и вернуть переданную Парку Горького территорию перед Главным зданием под контроль МГУ.

Участники акции заявили, что проведение массовых мероприятий у Главного здания доставляет неоправданные неудобства проживающим там студентам. Им мешает шум от круглосуточной установки и разборки конструкций, громкая музыка во время репетиций, а также невозможность попасть домой во время самих мероприятий из-за перекрытых входов.