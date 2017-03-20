Понедельник, 20 марта 2017

Перенос выборов президента Российской академии наук стал продолжением истории с реформой РАН, а также связан с позицией действующего президента Владимира Фортова. Об этом заявил вице-президент РАН, председатель Сибирского отделения академик Александр Асеев, сообщает Интерфакс.

“Академия пала жертвой интриг, к сожалению. Большинство было готово поддержать Фортова, который выдержал в сложнейших условиях последних трех лет. Видимо, кому-то очень не хочется, чтобы он был переизбран”, – сказал Асеев. По мнению академика, причина переноса выборов может быть связана с критикой Фортова в адрес Федерального агентства научных организаций, которая содержалась в его программе.

“Безусловно, это продолжение истории с реформой РАН. Очень многих интересует бюджет академии, активы, в том числе земля”, – подчеркнул Асеев.

Главный ученый секретарь Дальневосточного отделения, член-корреспондент РАН Виктор Богатов выступил за сохранение выборности главы академии. “По моему мнению, нет необходимости назначать президента РАН. Существующая процедура выборов главы Российской академии наук вполне приемлема и демократична. С 1917 года Академия наук сама избирает руководителя”, – сказал Богатов.

Между тем федеральный чиновник на условиях анонимности рассказал Би-Би-Си, что претензии к уставу РАН – лишь повод. “Там есть интрига. Фортов хочет удержаться на этой должности, а все остальные не хотят, чтобы он оставался. Интересы в этой сфере – у группы Михаила Ковальчука”, – сказал источник. Ковальчук возглавляет национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”. Младший брат Ковальчука Юрий – председатель совета директоров “, СМИ называют их обоих близкими к Путину людьми. В частности, идею реформы РАН, которая прошла в 2013 году, приписывают Михаилу Ковальчуку.

В понедельник все три кандидата в президенты РАН сняли свои кандидатуры с выборов. На этот пост помимо Фортова претендовали председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Александр Макаров. Фортов предложил перенести выборы на осень из-за вопросов к процедуре выборов в уставе РАН, чтобы не ставить под сомнение легитимность главы академии и президиума.

Общее собрание РАН абсолютным большинством голосов согласилось с этим предложением и приняло решение просить правительство продлить полномочия Фортова и действующего президиума. При этом сам действующий президент был против. Фортов пояснил, что хочет избежать конфликта интересов на осенних выборах. Однако академики настояли на том, чтобы он остался во главе РАН на ближайшие полгода.

Между тем ответственный секретарь РАН, директор института молекулярной в Курчатовском институте Михаил Пальцев заявил, что выборы главы академии могут пройти по новой схеме. По его словам в Госдуме готовится законопроект, в соответствии с которым академики будут выбирать нескольких кандидатов на пост руководителя РАН, после чего отправят шорт-лист президенту страны, который уже выберет и назначит одного из них.

В Кремле не знают об этой инициативе, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В комитет по науке законопроект не поступал, заявил его руководитель Вячеслав Никонов. Фортов также не стал комментировать эту информацию. “Я не люблю говорить о том, чего не видел. Если бы это было серьезно, я бы знал. Я не видел такого законопроекта”, – сказал глава РАН.

Фортов занимает пост главы академии с мая 2013 года. При нем прошла серьезная реформа РАН: к ней были присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук. При этом научные институты были переданы под управление Федерального агентства научных организаций.