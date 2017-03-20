Понедельник, 20 марта 2017

Полиция может прерывать одиночный пикет для обеспечения безопасности его участника, только если угроза его жизни и здоровью будет реальной, а не предполагаемой. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда о соблюдении закона “О полиции” в части охраны порядка во время проведения одиночных пикетов.

С жалобой в КС обратился белгородский активист Владимир Сергиенко. 1 мая 2015 года он проводил одиночный пикет с плакатом “Позор путинскому режиму”. Спустя 40 минут после начала акции полицейские задержали его и отвезли в отдел полиции. Спустя час его отпустили без составления протокола.

В 2016 году Сергиенко попытался оспорить действия полиции в Белгородском городском и областном судах. Однако в суде полицейские объяснили, что действовали исключительно в интересах активиста. Во время пикета они якобы заметили, что другие горожане “собирались расправиться” с пикетчиком. Оба суда Сергиенко проиграл.

Как подчеркивается в постановлении КС, действующее правовое регулирование предусматривает “достаточные нормативные условия”, для того чтобы одиночное пикетирование использовалось гражданами практически без ограничений. Действия полиции, которая в том числе обеспечивает безопасность пикетчиков, должны быть соразмерны характеру и степени угроз.

Полицейские вправе доставить пикетчика в отдел, только если у них нет другой возможности устранить угрозу его безопасности и противостоять ей без прекращения пикетирования, либо это является единственным способом его защиты, счел КС. Применение закона при отсутствии этих оснований может расцениваться как неправомерное ограничение конституционных прав граждан, за что ответственность понесут полицейские.

В целом КС признал норму закона о полиции не противоречащей Конституции. Однако решения судов общей юрисдикции по делу Сергиенко отправлены на пересмотр.

Одиночный пикет остается единственной акцией протеста, которая не требует предварительного согласования с властями. При этом правила их проведения ужесточаются. В 2012 году была принята норма, устанавливающая минимальное расстояние между участниками одиночных пикетов. В феврале прошлого года были приняты новые поправки в закон о митингах. В частности, стало необходимо согласовывать одиночные пикеты с использованием кубов и других быстровозводимых сборно-разборных конструкций. При этом уведомление надо подавать за 10 дней, если конструкции будут мешать пешеходам и транспорту, в противном случае – за три дня.

Кроме того, одиночных пикетчиков часто задерживают в результате провокаций. Обычно провокатор просто встает рядом с пикетчиком, после чего полицейские заявляют, что пикет был не одиночным.