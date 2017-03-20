Понедельник, 20 марта 2017

Московский городской суд отклонил административный иск депутатов фракции КПРФ Московской городской думы об отмене закона, приравнивающего встречи с избирателями к митингам. Об этом сообщает РАПСИ.

Истец, руководитель фракции коммунистов в МГД Андрей Клычков, заявил в суде, что закон противоречит правовым положениям о деятельности депутатов и органов местного самоуправления, а также Уставу города Москвы. Он и ряд других депутатов Мосгордумы от КПРФ просили суд признать закон противоречащим федеральному законодательству и интересам граждан.

Административные ответчики в лице представителей гордумы и мэра Москвы Сергея Собянина не согласились с доводами заявителей и просили суд отказать в удовлетворении иска.

Клычков намерен обжаловать решение Мосгорсуда в Верховном суде. Он подчеркнул, что КПРФ намерена обратиться в Конституционный суд в случае принятия Госдумой аналогичного федерального закона о необходимости согласования встреч депутатов с избирателями.

28 декабря Мосгордума приняла законопроект, приравнивающий к митингам встречи избирателей с депутатами. Против голосовали только три депутата от фракции КПРФ. Перед заседанием депутаты-коммунисты Николай Зубрилин и Елена Шувалова провели перед зданием Мосгордумы пикет против законопроекта. В нем участвовали около 15 человек. “Запрет на встречи с депутатами нарушает конституционные основы представительной власти!” – было написано на плакатах.

“В Москве ситуация накаляется, жители недовольны тем, что происходит, – сказала Шувалова. – Плюс на носу муниципальные выборы. Большим количеством людей легче управлять, можно их обмануть, по телевизору про кандидата от власти передачу хорошую показать, выборы сфальсифицировать. А когда избирают муниципального депутата, представителей нескольких улиц, управлять сложнее”.

Коммунисты считают, что в “Единой Россий” боятся протестов в столице. “Наверное, никого кроме себя не хотят видеть в парламенте. Единоросам уютно сидеть в депутатских креслах, они сами работать не хотят и нам мешают, – отметил Зубрилин. – Это святая обязанность – встречаться с жителями и рассказывать, что происходит в Мосгордуме”, – подчеркнул Зубрилин.

Зубрилин заявил, что депутаты найдут способы и дальше встречаться с избирателями, заявил Зубрилин. По его словам, положения закона это позволяют. На какие именно статьи будут опираться депутаты, коммунист рассказывать не стал, чтобы не давать единоросам возможности внести новые поправки.

2 февраля законопроект, приравнивающий на всей территории России встречи депутатов с избирателями к митингам, был внесен в Госдуму.

8 февраля аналогичный закон во втором и третьем чтении приняло заксобрание Петербурга, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам. За законопроект проголосовали 38 депутатов, 11 выступили против. Авторы документа из “Единой России” заявили, что оппозиционные депутаты грубо нарушили закон, устроив на Марсовом поле 28 января несогласованную акцию против передачи Исаакия РПЦ. Как отметил лидер единоросов Александр Тетердинко, этот закон должен закрыть “лазейку в законодательстве”.

17 февраля губернатор Петербурга Георгий Полтавченко наложил вето на этот закон. По словам представителя губернатора Юрия Шестерикова, “в целом Полтавченко согласился с принятием инициативы, но предложил дополнить законопроект”. Губернатор предложил установить перечень мест, где депутаты могут встречаться с горожанами без согласований. При этом число участников несогласованных встреч планируется ограничить до 100 человек.