Понедельник, 20 марта 2017

Судья Октябрьского райсуда Уфы Игорь Усик в понедельник огласил приговор пятерым гражданам, обвиненным в “вербовке” школьников и студентов в запрещенное в России религиозное общество “Нурджулар”. Об этом сообщается на сайте суда. Какой именно приговор был вынесен, не уточняется.

Как сообщала “Комсомольская правда – Уфа”, основными фигурантами дела являлись 29-летний начальник отдела закупок правительства Башкирии Айвар Хабибуллин и его ровесник, корреспондент газеты “Киске Өфө” (“Вечерняя Уфа”) Азамат Абуталипов. Им была вменена часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Троим другим подсудимым – это 39-летний владелец и директор Уфимской языковой школы Шамиль Хуснитдинов и двое педагогов, 30-летний Тимур Мунасыпов и 24-летний Айрат Ибрагимов, – инкриминировали часть 2 той же статьи (участие в деятельности экстремистской организации).

Поскольку дело поступило в суд в сентябре 2016 года, можно предположить, что эпизоды, вмененные фигурантам, датируются временем до июля 2016-го, когда “закон Яровой” ужесточил санкции статьи 282.2. В предыдущей редакции часть 1 этой статьи предусматривала от 2 до 8 лет колонии, часть 2 – до 4 лет.

Как заявляла “КП-Уфа”, ячейка “Нурджулар” в городе была образована в 2013 году. Педагоги якобы собирали учеников лицеев-интернатов и частных школ на чаепития, “смотрели вместе с детьми кино, а попутно в головы воспитанников вкладывали свои экстремистские и сепаратистские идеи”. Студентов же приглашали переселяться из общежитий в “конспиративные квартиры, так называемые домашние медресе”.

“Новых адептов подыскивали всюду, – говорилось в публикации, – и далеко не всегда это были глубоко религиозные молодые люди с националистическими наклонностями! Порой в секту вовлекали буквально с футбольного поля”.

Утверждалось также, будто адепты “Нурджулар” “пропагандировали объединение на национальной почве и строительство государства во главе с Турцией, причем именно религиозного государства”.

В Башкирию, по заявлению “КП-Уфы”, сторонники общества проникли в 1990-х годах, когда Турция начала открывать в разных городах региона башкирско-турецкие лицеи.

“Штаб-квартиру” “Нурджулар”, заявлялось в статье, обнаружили “пару лет назад”. Какой-либо информации о ходе следствия и суда, в частности о признании или непризнании фигурантами вины, насколько известно, не публиковалось. Нет сведений даже о мерах пресечения, избранных обвиняемым.

В правительстве Башкирии “КП-Уфе” сообщили, что Хабибуллин в начале марта уволился и о дальнейшей его судьбе чиновники сведениями не располагают. В редакции “Киске Өфө” об Абуталипове заметили: “Вы, скорее всего, не сможете найти его. Говорят, он в деревню уехал”.

“Нурджулар” – международное общество последователей турецкого богослова Саида Нурси (1878-1960). В России “Нурджулар” с 2008 года запрещено; при этом единого общества последователей этого богослова в стране никогда не действовало. Тексты Нурси российскими властями также запрещены, хотя никаких радикальных суждений в них не содержится.

По обвинению в принадлежности к “Нурджулар” был сфабрикован целый ряд уголовных дел. Поначалу по ним давали только условные приговоры, но с февраля 2015 года начали осуждать к реальным срокам.