Понедельник, 20 марта 2017

Статья

Громкий Дональд

Так жестче или мягче он собирается быть с Россией? Лично я не смог понять. Эта каша лезет и лезет из Белого Дома, как из горшка братьев Гримм, через глаза и уши она проникает в мозг, мы все отупеем за четыре года, утонем в этой вселенской смази. Он не противопоставляет “фальшивым” новостям свои правдивые – он внушает нам, что никакой разницы нет.

Владимир Абаринов

27.02.2017

Статья

Плюнуть и растеряться

Постигая устройство мира и каждый день открывая для себя что-то новое, Трамп пробует заниматься большой политикой. Раньше он думал, что это штука простая, надо лишь устраивать зрелища покруче, и пипл к тебе потянется. Ныне шоумен учится искусству лавирования, пытаясь их всех обхитрить: и Путина с его Крымом, и Америку с ее оголтелой демократией.

Илья Мильштейн

20.02.2017

Статья

Он их даже не представляет

Фраза, брошенная Трампом в ответ на протесты, очень характерна и опасна. То же говорила российская власть “болотникам”: президент избран, после драки кулаками не машут. Да, президент избран, но это не значит, что он теперь может делать все что угодно. Именно гражданское общество должно помешать ему демонтировать завоевания американской либеральной революции 60-х годов.

Владимир Абаринов

23.01.2017

Президент Трамп, вероятно, считает, что Америкой можно управлять как частной компанией, где хозяину никто слова поперек молвить не смеет. Именно поэтому он так раздражается, когда зловредная пресса искажает его светлый облик. Но США не частная лавочка, они устроены несколько иначе. К великому своему сожалению, он не может сказать “вы уволены!” ни чересчур настойчивому корреспонденту, ни пародирующей его голливудской звезде.

Даже такое дружественное СМИ, как Fox News, устроило ему недавно форменный допрос. Ведущий ток-шоу Такер Карлсон, не замеченный в симпатиях к либералам, но респектабельный профессионал, спрашивал его, почему он поторопился обвинить Обаму в том, что тот прослушивал его избирательный штаб в “Трамп-тауэр”: “Вы президент, вам подчиняются все ведомства. Почему бы не обратиться к ним и не собрать доказательства, подтверждающие это?” Трамп отвечал в своей обычной манере – не на вопрос, а около: “Потому что я не хочу делать чего-то такого, что подорвет прочность учреждений”. “Почему бы не подождать с твиттером, пока вы не сможете доказать? – не отставал Карлсон. – Не обесцениваете ли вы свои слова, когда их нечем подтвердить?” Президент хмуро ссылался на статью в The New York Times – газете, которую он сам называет газетой “фальшивых новостей” и которая ничего подобного не писала, – и обещал передать комитету нижней палаты по делам разведки подтверждающие документы.

В пятницу документы передали, но, по словам источника, бегло ознакомившегося с ними, никаких подтверждений там не обнаружилось. А в понедельник перед комитетом предстали директор ФБР Джеймс Коми и директор Агентства национальной безопасности адмирал Майкл Роджерс. Это уж вообще ни в какие ворота. Разве они не подчиненные президента? Почему же они не говорят то, что угодно президенту? Да вот именно потому, что они служат не президенту.

В 1973 году, когда президент Никсон пытался любым способом остановить расследование Уотергейтcкого скандала, он приказал министру юстиции Эллиоту Ричардсону уволить независимого прокурора Арчибальда Кокса, который вел это расследование. Сам Никсон по закону сделать это не мог. Ричардсон не нашел никакой законной причины для увольнения Кокса и сам вышел в отставку. Севший в его кресло Уильям Ракелсхауз сделал то же самое. Исполняющим обязанности министра стал генеральный солиситор Роберт Борк, который исполнил желание президента. Никсону это не помогло. А когда в 1987 году президент Рейган назначил Борка членом Верховного суда США, Сенат отказался утвердить его назначение – это редчайший случай в истории. Так в Америке поступают с юристами, чересчур охотно идущими на поводу у президента.

Директор Коми назначен на 10-летний срок. Срок этот заканчивается в сентябре 2023 года. Разумеется, президент волен его уволить. Но по законной причине. А отказ говорить Конгрессу не то, что есть, а то, что надо президенту, – незаконная.

Джеймс Коми сделал два сообщения. Во-первых, заявил, что ему ничего не известно о прослушке команды Трампа или слежке за ней. Во-вторых, подтвердил, что ФБР расследует связи этой команды с российскими властями. Никакого дела не возбуждено, идет предварительный сбор материала, работают с ним “лучшие люди”, сколько времени потребуется – пока неясно, однако директор пообещал “следовать за фактами, куда бы они ни привели”. Он подчеркнул, что обычно его ведомство не комментирует незаконченное расследование, но в связи с исключительным вниманием общества Министерство юстиции, которому он подчиняется, разрешило ему приоткрыть завесу. Никакие персоналии он обсуждать не стал, но назвал время начала расследования – июль прошлого года.

Директор АНБ Роджерс, со своей стороны, заявил, что никакого взаимодействия его агентства с аналогичной британской организацией на предмет прослушки кандидата или избранного президента Трампа не было и не могло быть, так как это противозаконно. Речь идет о версии, почему американские спецслужбы и Министерство юстиции не могут найти судебный ордер на прослушку. Потому, мол, что его и не было: они обратились к британским коллегам – в контору, которая называется GCHQ (Центр правительственной связи). Это служба электронной разведки, аналогичная АНБ. У GCHQ есть доступ к базе данных АНБ – вот они и вынули оттуда материалы безо всякого ордера. С этой хитроумной теорией выступил юридический обозреватель Fox News, бывший член Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано, сославшись на “три источника в разведке”. На его слова ссылался на своем брифинге пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер в качестве очередного “доказательства”. Получалось чудненько: Россия шпионила за Хиллари в интересах Трампа, а Обама с британцами – за Трампом в интересах Хиллари.

GCHQ назвала утверждения Наполитано и Спайсера “смехотворными”; пресс-секретарь Терезы Мэй сообщил, что американская сторона выразила свои сожаления и обещала больше не упоминать эту версию. Тем не менее на совместной с Ангелой Меркель пресс-конференции Дональд Трамп не удержался и неуклюже сострил, обращаясь к Меркель: “Что касается прослушивания, предположительно прежней администрацией… Во всяком случае у нас, возможно, есть кое-что общее”. Но когда пришлось отвечать всерьез, заявил: “Мы всего лишь цитировали… Так что вам надо говорить не со мной, а с Fox”.

Комедия закончилась, не успев как следует начаться. А в понедельник мыльный пузырь прослушки лопнул окончательно.

Еще более жестокий афронт – сообщение о продолжающемся расследовании ФБР. Дональд Трамп и его советники рассчитывали закрыть тему и спустить на тормозах расследование Конгресса. Но министр юстиции Джефф Сешнс не оправдал доверия. Он, как оказалось, скрыл факт своей встречи с российским послом Кисляком в сентябре прошлого года и ради спасения репутации взял самоотвод от расследования. Поэтому теперь он не может ни закрыть расследование, ни каким бы то было иным способом вмешаться в него. Решение Сешнса вызвало у Трампа приступ ярости. Именно для того, чтобы сбить негативную волну, он и придумал прослушку своей башни Обамой.

Показания Коми и Роджерса заставили аппарат президента биться в истерике. Люди, ведущие официальный аккаунт президента (а не его личный, куда пишет он сам), по ходу слушаний вылавливали любую реплику, которая может хоть отдаленно напоминать подтверждение президентской версии, и ставили на страницу видеоклипы с этими репликами. Но попытки были жалкие, натяжки грубые. Шон Спайсер на брифинге вертелся ужом: “Расследование связей и доказательство их наличия – две разные вещи”. А что касается людей, которых постоянно упоминают как связных между штабом Трампа и российским правительством, – Картера Пейджа, Роджера Стоуна – то их Спайсер назвал “прихлебателями” (hangers-on), которые на самом деле почти ничего общего с командой Трампа не имели, просто отирались поблизости.

Отговорка, конечно, дурацкая. Ясное дело, такие люди зарплату из кармана кандидата не получают. И потом, Трамп ведь еще утром в день слушаний в Конгрессе писал в твиттере (на этот раз в своем личном), что российское вмешательство в американские выборы – это выдумка демократов, придуманная для того, чтобы оправдать “жуткую кампанию”. Но в июле, когда, по словам Коми, началось расследование ФБР, ничего “жуткого” в кампании Хиллари еще не произошло. Зато произошло много другого.

Картер Пейдж, которого кандидат Трамп называл в числе трех своих советников по внешней политике, ездил в Москву, выступал 7 июля в Российской школе экономики с речью в которой критиковал “лицемерную” политику администрации Обамы и якобы имел встречи с Игорем Сечиным и другими влиятельными лицами. 18 июля он встречался в Кливленде в кулуарах национального съезда Республиканской партии с Сергеем Кисляком. 22 июля WiliLeaks опубликовал первый массированный слив документов, похищенных хакерами с сервера Национального комитета Демпартии.

Наконец, еще одно событие, о котором сегодня редко вспоминают, а оно-то, возможно, и стало последней каплей, переполнившей бочку. Именно в конце июля обнаружились контакты между двумя серверами Альфа-банка и сервером, установленным в штаб-квартире Трампа. В прессу эта информация попала в конце октября. Владельцы серверов тогда отбоярились – мол, это случайная связь, мало ли какой спам приходит на почту. Но связь эта продолжалась, причем трафик резко нарастал в острые моменты кампании. И именно в июле ФБР будто бы обращалось в суд за санкцией, но не получило ее.

Русская тема не закрыта. Она будет еще долго отравлять жизнь Дональду Трампу. Ни он сам, ни его советники просто не умеют себя вести в подобных ситуациях. Кризис такого масштаба не заболтаешь, не сведешь на нет базарной склокой. Никакой контригры они придумать не в силах. В такой ситуации люди, подобные Трампу, начинают действовать иррационально и во вред себе. Все это как-то не добавляет уверенности в завтрашнем дне.