Понедельник, 20 марта 2017

Дело о сепаратизме, сфабрикованное против зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, направлено в Бахчисарайский райсуд аннексированного Крыма. Об этом в видеокомментарии, опубликованном на ФБ-странице дочери политика Айше Умеровой, сообщил его адвокат Эдем Семедляев, после того как посетил со своим подзащитным российскую прокуратуру полуострова для получения утвержденного обвинительного заключения по делу.

Сам Умеров добавил, что ранее им и защитой были поданы два ходатайства: о прекращении дела и о приобщении к его материалам независимой лингвистической экспертизы, проведенной по запросу адвокатами. Однако в деле этих ходатайств не оказалось. После непродолжительного спора с прокурором, добавил политик, он все же согласился получить копию обвинительного заключения на руки и дал соответствующую расписку.

На сайте Бахчисарайского райсуда информация о назначении слушаний по делу пока отсутствует.

О фабрикации дела против Умерова стало известно 12 мая 2016 года. По части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ) политику грозит до пяти лет колонии. Он находится под подпиской о невыезде.

Умерову вменяется интервью, данное 19 марта 2016-го в прямом эфире крымскотатарского телеканала ATR, который после изгнания из Крыма работает в Киеве. Как утверждает ФСБ, зампред Меджлиса “публично призывал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ”.

Следствие вел чиновник крымского главка ФСБ старший лейтенант юстиции Игорь Скрипка. В деле три тома объемом примерно 250 страниц каждый.

Умеров не признает вину; показаний на следствии он давать не стал. В публичных комментариях политик пояснял, что в действительности выступает за восстановление территориальной целостности как Украины, так и России в международно признанных границах этих стран.

Летом Умеров отказался от прохождения амбулаторной психэкспертизы, которую незаконно назначил Скрипка. После этого следователь через суд добился отправки политика на трехнедельную стационарную экспертизу в психбольницу. Туда его забрали 18 августа из кардиологии, где он находился с предынфарктным состоянием. В психбольнице у Умерова, страдающего среди прочего сахарным диабетом, произошел скачок сахара в крови. Тогда Умеров потерял сознание. 7 сентября, по окончании обследования, зампреда Меджлиса освободили из психбольницы.

Осенью фигуранты второго дела крымских мусульман в знак солидарности с Умеровым также отказались от амбулаторной экспертизы, и ФСБ отправила в психбольницу и их. В дальнейшем на стационарное обследование поместили также обвиняемых по третьему и четвертому делам мусульман. Причины решений в отношении этих политзеков, насколько известно, не уточнялись.

16 декабря появилась информация, что ФСБ начала проверку по факту еще одного выступления политика – в рамках телемоста “Светлый Крым” в эфире киевского “17 канала” 10 декабря 2015 года. В своей двухминутной речи зампред Меджлиса заявил, что проблема возвращения Крыма Украине не может быть решена силовым путем, поскольку полуостров наводнен российскими военными. Возвращению Крыма, заявил политик, поспособствуют международная изоляция России, падение цен на нефть, а также гражданская блокада полуострова.

Умеров также призвал украинцев не отказываться от Крыма. “Нормальные граждане Украины должны понимать, что Крым – это составная часть Украины и за нее стоит бороться”, – подчеркнул он.

В окружении политика опасались, что по итогам проверки в дело будет включен новый эпизод. Однако дела за выступление на телемосте возбуждено не было – в окончательной редакции обвинения, предъявленной Умерову 31 января 2017 года, так и остался один первоначальный эпизод – интервью ATR.

Ранее наряду с Курбединовым и Семедляевым интересы зампреда Меджлиса представлял также адвокат Николай Полозов. 25 января, однако, ФСБ вывела его из дела, допросив в качестве свидетеля с санкции, незаконно выданной судом. После перевода в статус свидетеля Полозов больше не может защищать Умерова, даже несмотря на то, что давать какие бы то ни было показания на допросе он отказался.

14 февраля подконтрольный России верховный суд Крыма отклонил апелляцию Полозова на решение о его допросе.