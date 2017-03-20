Понедельник, 20 марта 2017

В Белоруссии задержаны десятки вооруженных боевиков, готовивших провокацию. Как передает БелТА, об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

По словам главы государства, один из лагерей, в которых тренировались боевики, находился в Могилевской области, в районе Бобруйска и Осиповичей. “Остальные лагеря – на Украине, – продолжил Лукашенко. – По-моему, в Литве или в Польше – не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву к нам”.

Выявить боевиков, по словам президента, удалось благодаря согражданам, живущим за рубежом. “Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые, будучи за границей – в Евросоюзе, – предупредили нас, – сказал он. – Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация”.

Лукашенко заверил, что в дальнейшем будет опубликована более подробная информация о происходящем.

Утром 20 марта Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что прошедшей ночью на пункте пропуска “Александровка” в Гомельской области была предотвращена попытка прорыва в страну джипа с территории Украины. Как утверждалось, в 1:45 машина сбила шлагбаум и проехало средство принудительной остановки, после чего белорусские пограничники открыли по ней огонь.

Двое лиц, ехавших в джипе, были задержаны, третий скрылся, заявлял Госпогранкомитет. По состоянию на 18 часов вторника по местному времени (соответствует московскому) поиски беглеца продолжались. Как утверждалось, скрылся предположительно водитель машины.

Имена задержанных и сведения об их гражданстве не публиковались. Также не сообщалось, были ли предполагаемый нарушители ранены при обстреле джипа.

По информации Следственного комитета Белоруссии, в автомобиле нашли пистолет ТТ и два магазина с патронами к нему, а также предметы, схожие по виду с тротиловыми шашками, электродетонаторы, гранаты ГРД-42, пластит и самодельную бомбу.

Позже в СМИ была опубликована видеозапись инцидента, предоставленная силовиками.

Между тем начальник управления погранконтроля Госпогранкомитета Олег Ляшук отмечал что “Александровка” и сопредельный украинский пункт пропуска “Вильча” находятся на значительном удалении один от другого, поэтому точно установить, откуда именно прибыли нарушители, еще только предстоит.

Вечером в понедельник СК Белоруссии объявил о возбуждении дела по части 2 статьи 3331 УК страны (незаконное перемещение через границу оружия и боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Она предусматривает от 5 до 10 лет колонии с конфискацией имущества или без таковой.

На 25 марта в Минске запланирована крупная акция с требованием полной отмены декрета о “налоге на тунеядство”, а также отставки Лукашенко. Организаторы призывают принять в ней участие как столичных жителей, так и граждан из регионов. На другой день, 26-го числа, протесты предполагается начать по всей стране.

Несогласованные массовые акции против декрета с середины февраля проходили по всей стране. Это были крупнейшие в Белоруссии акции протеста с 2010 года. Демонстрации в Минске, Гомеле и Бресте собирали по несколько тысяч участников.

9 марта Лукашенко объявил о приостановке действия декрета до конца нынешнего года. Между тем уже раньше, с 3-го числа, силовики начали задерживать протестующих. В частности, 15 марта прошли задержания демонстрантов в Минске, Могилеве и Гродно. Кроме того, административные дела фабрикуются и против участников февральских акций.

Между тем в последние дни на страницах оппозиционеров в соцсетях провокаторы публикуют воззвание, выпущенное от лица “Белого легиона” – парамилитарной националистической организации, действовавшей в Белоруссии в 1990-х годах. В документе заявляется о намерении организации предпринять вооруженное выступление против режима Лукашенко. Бывшие активисты “Белого легиона” от провокации отмежевались.