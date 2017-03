Понедельник, 20 марта 2017

Крупнейшие банки Великобритании были вовлечены в международную схему по отмыванию денег, выведенных из России. Об этом сообщает The Guardian.

Через 17 крупнейших британских банков, включая Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, в рамках этой аферы прошли почти 740 миллионов долларов. Более половины этой суммы пришлось на банк HSBC.

Сейчас следователи выясняют, почему банки не остановили сомнительные платежи. Представители всех британских банков, упомянутых в материале, настаивают, что полностью соблюдают закон и принимают меры для борьбы с отмыванием средств.

Расследование The Guardian строилось на изучении банковской отчетности, отмечается в статье. Документы, связанные со схемой, были получены в 2014 году Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и “Новой газетой”, пишет The Guardian.

Накануне “Новая газета” опубликовала подробности крупной операции по отмыванию российских денег в Восточной Европе, получившей название “Ландромат” (The Global Laundromat, “Всемирная прачечная”). Во исполнение решений молдавского суда из России было нелегально выведено 22 миллиарда долларов.

В России создавались фирмы-однодневки и ставились на обслуживание в одном из российских банков. Через некоторое время молдавский суд признавал российскую фирму должником местной компании. Для погашения задолженности российские банки переводили молдавской фирме деньги на счет, открытый в Молдинконбанке. Из Молдавии финансы отравлялись в сотню банков других стран: Великобритании, Гонконга, Кипра, Швейцарии. Всего в этой схеме были замешаны примерно 20 российских банков, у многих из которых за сомнительные банковские операции ныне отозваны лицензии.

По информации “Новой газеты”, российские силовые структуры и следственные органы сначала принимали активное участие в расследовании. Однако начиная с осени 2014 года ФСБ перестала помогать иностранным коллегам. В ноте протеста, недавно переданной российскому послу в Кишиневе, говорится, что российские правоохранительные органы неоднократно игнорировали просьбы помочь в расследовании и установить происхождение выведенных из России денег.

В последние месяцы российские спецслужбы начали напрямую противодействовать расследованию. В частности, в Кишиневе заявляют, что за это время давлению со стороны ФСБ подверглись 25 молдавских чиновников. Одного из сотрудников молдавского МВД в России задерживали и допрашивали 35 раз.

Одним из бенефициаров аферы “Новая газета” назвала Алексея Крапивина, сына советника Владимира Якунина в бытность его главой РЖД. Бизнес-структуры, принадлежащие семье Крапивиных, входят в число крупнейших подрядчиков РЖД.