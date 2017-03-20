Понедельник, 20 марта 2017

В Москве проходит обыск в квартире руководителя федерального ГУП “Атэкс” Андрея Каминова, сообщает “Фонтанка”. Сам Каминов задержан и доставлен в Следственный комитет.

“Атэкс” – структурное подразделением Федеральной службы охраны. Дело касается хищения средств при строительстве резиденции президента в Ново-Огареве.

Уголовное дело в отношении Каминова и ряда петербургских субподрядчиков возбуждено по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия деньги были похищены при строительстве “Объекта №53 ФСО России” – двухэтажного дома приемов с гостиницей и спортзалом. Сумма сметы превышает 5,5 миллиардов рублей.

По данным издания, уголовное дело было возбуждено следователем по особо важным делам СКР полковником юстиции Сергеем Новиковым. Именно он ведет уголовное дело по контрабанде в отношении петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко. Таким образом, подтверждается предположение о том, что обыски в Петербурге по делу Каминова могут быть связаны с показаниями самого Михальченко.

Одновременно в Петербурге обыскивают офисы сразу нескольких субподрядчиков компании “Балтстрой”, имеющей отношение к арестованному осенью 2016 года Михальченко. Как утверждает издание, обысками руководит прибывшая из Москвы группа сотрудников Службы экономической безопасности и Главного управления собственной безопасности ФСБ.

Фамилия Михальченко уже всплывала в 2016 году в связи с обысками в Федеральной таможенной службе и последующими отставками ее главы Андрея Бельянинова и других руководителей. Бизнесмену вменяется ввоз в страну большой партии коньяка Courvoisier 1912 года под видом строительного герметика.