Понедельник, 20 марта 2017

Сбербанк России активно ищет пути “максимально быстрого выхода с украинского рынка”. Как передает Интерфакс, об этом сообщил председатель правления организации Герман Греф. “Надеюсь, что нам такую возможность предоставят украинские власти”, – добавил чиновник.

Греф отказался уточнить, рассматривается ли вариант продажи украинского дочернего отделения Сбербанка или возможна и ликвидация бизнеса.

Чиновник также раскритиковал “полное попустительство со стороны правоохранительной системы” соседней страны “абсолютно беззаконным действиям, которые сегодня против нас (Сбербанка. – Ред.) совершаются на Украине в целом ряде городов начиная с Киева”.

Принятые Киевом на прошлой неделе санкции против Сбербанка, которые запрещают вывод средств из украинского отделения организации в Россию, Греф назвал “дискриминационным решением”.

Как сообщал “Интерфакс-Украина”, еще в декабре 2016 года Греф заявлял, что, хотя активы Сбербанка в соседней стране сжимаются, он не видит “какой-то перспективы очень быстрого выхода с рынка”. В середине января 2017-го чиновник также уверял, что вопрос ухода с Украины в повестке дня организации не стоит.

Решение о введении санкций против пяти украинских банков, в капитале которых есть доля российских государственных кредитных учреждений, принял 15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины. На другой день президент страны Петр Порошенко утвердил это решение. Оно вступило в силу с момента подписания президентского указа.

Наряду с дочерним отделением Сбербанка под санкции попали “ВиЭс банк”, Проминвестбанк, ВТБ-банк и БМ-банк. Меры введены на срок один год. Их цель – предотвратить вывод капиталов с Украины в пользу связанных с банками лиц.

СНБО поручил Кабмину и Национальному банку Украины запретить размещение в этих банках средств государственных предприятий, учреждений и организаций, а также коммерческих фирм с долей государства в уставном капитале. На МИД возложили обязанность проинформировать о санкциях иностранные государства, в том числе страны – члены ЕС и США, и предложить им принять против этих банков такие же меры.

Первые в нынешнем году масштабные атаки на офисы российских банков прошли 30 января, после начала провокаций России в Авдеевке. У киевских офисов Проминвестбанка, БМ-банка, ВТБ-банка и Альфа-банка разлили красную краску. Также активисты расклеили на стенах стикеры с надписями “Добро пожаловать в Россию” (на русском) и “Внимание! Это банк страны-агрессора. Он будет закрыт” (на украинском). 3 февраля активисты партии “Национальный корпус”, возглавляемой основателем полка “Азов”, депутатом Верховной рады Андреем Билецким, заварили ворота и входную дверь ВТБ-банка.

В марте нападения возобновились, после того как в России Сбербанк начал обслуживать лиц с паспортами ДНР и ЛНР. В ночь на 13-е число в нескольких областях Украины активисты гражданского корпуса “Азов” заблокировали работу десятков банкоматов российских банков. Они заклеили витрины и двери офисов стикерами, а сами банкоматы залили монтажной пеной. Акция была названа Rusbankover.

Днем 13 марта активисты “Национального корпуса” замуровали центральный офис дочернего отделения Сбербанка в Киеве. Билецкий заверил, что партия не позволит Сбербанку работать в стране и для этого будет блокировать его отделения по всей Украине.