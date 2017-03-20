Понедельник, 20 марта 2017

Адвокат Николай Горохов, представляющий интересы гендиректора инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, а также Натальи Магнитской, матери Сергея Магнитского, выпал из окна пятого этажа в Новой Москве. Об этом сообщает “Новая газета” со ссылкой на Hermitage Capital.

Юрист доставлен в Боткинскую больницу. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Как отмечается, в среду, 22 марта, Мосгорсуд должен рассмотреть очередную заявку МВД на заочный арест Браудера и его компаньона Ивана Черкасова. Суды неоднократно удовлетворяли эти заявки; последний раз – 20 февраля. Однако Интерпол в дальнейшем отказывался преследовать Браудера и Черкасова, заявляя о политической мотивированности их дела.

Как Браудеру, так и его компаньону заочно предъявлены обвинения по части 3 статьи 33 – статье 196 (организация преднамеренного банкротства; до шести лет колонии), части 3 статьи 33 – пунктам “а”, “б” части 2 статьи 199 (организация уклонения от уплаты налогов, совершенного в составе группы лиц в особо крупном размере; также до шести лет) и части 3 статьи 30 – части 2 статьи 199.1 УК (покушение на неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере; тот же максимальный срок).

В России возбуждено несколько дел против Браудера. В рамках одного из них бизнесмену также вменялось уклонение от уплаты налогов. В июле 2013 года судья Тверского райсуда Игорь Алисов заочно осудил Браудера по этому делу к девяти годам общего режима. Вторым фигурантом был погибший в СИЗО Магнитский. Алисов объявил виновным и его, после чего прекратил преследование Магнитского в связи с его смертью. В январе 2014-го приговор Браудеру и Магнитскому был подтвержден.

Известно также о деле против Браудера, возбужденном по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По этому делу ему вменена незаконная скупка акций “Газпрома”.

Преследование бизнесмена в России началось, после того как он стал добиваться привлечения к ответственности виновных в гибели Магнитского.