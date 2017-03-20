Понедельник, 20 марта 2017

Краснофлотский райсуд Хабаровска оштрафовал организаторов местного антимедведевского митинга Алексея Ворсина и Михаила Беседина на 10 тысяч рублей каждого по обвинению в агитации за несогласованную акцию. Информация об этом появилась в понедельник в ВК-сообществе митинга.

Как можно заключить из публикации, обоих объявили виновными по части 1 статьи 20.2 КоАП (нарушение организатором порядка организации публичного мероприятия). Часть 1 статьи 10 закона о митингах в редакции, действующей с 2012 года, допускает агитацию только после согласования акции.

Ворсин заявил DVhab.Ru, что он и его коллега будут обжаловать решение. Активист пояснил, что распространял во “Вконтакте” информацию о мероприятии, не указывая, пока не получено согласования, конкретного места его проведения, а следовательно, норму закона о митингах не нарушил. Что же касается Беседина, то он, как рассказал Ворсин AmurMedia, вовсе не публиковал сообщений о митинге.

17 марта активисты явились в мэрию Хабаровска за ответом на ранее поданное уведомление. Там их поджидали оперативники ЦПЭ. Ворсина и Беседина задержали и сфабриковали на них протоколы. Затем, выяснив, что вмененное обвинение не предусматривает административных арестов, силовики отпустили задержанных до судебных разбирательств, прошедших 20-го числа.

Уведомление, представленное активистами, чиновники отклонили, сославшись на то, что на выбранной площадке уже согласована акция НОД. Оппозиционерам предложили альтернативную площадку за пределами городского центра, которая их не устроила. В понедельник они подали новое в мэрию уведомление, предложив на выбор несколько объектов в центре Хабаровска.

Между тем в Комсомольске-на-Амуре двум студентам местного технического университета, подавшим уведомление об антимедведевском пикете, декан их факультета поставил ультиматум, заявив, что, если они не откажутся от проведения акции, их отчислят. При этом одному из студентов было сказано, что за него “уже взялась ФСБ”.

Сам пикет в Комсомольске согласовать также отказались, заявив, что на выбранном объекте согласовано мероприятие “Единой России”. Однако в качестве альтернатив чиновники предложили протестующим на выбор две площадки, также находящиеся в центре города. Организаторы согласились провести акцию на одной из них.

Акции с требованием “расследовать факты коррупции высших должностных лиц России” организуются после публикации Фондом борьбы с коррупцией доклада и фильма, в которых сообщается о собственности премьер-министра Дмитрия Медведева, которая приобретена на незаконно полученные доходы. Сообщалось, что уведомления о протестных шествиях, митингах и пикетах поданы в 80 городах России, а также в аннексированном Севастополе. В ряде городов акции чиновники первоначально согласовали акции, а затем согласования отозвали.

В других городах, в том числе и в Москве, уведомления сразу были отклонены. При этом в столице и некоторых других городах чиновники не предложили протестующим альтернативных площадок. Как 19 марта заметил основатель ФБК, лидер Партии прогресса Алексей Навальный, согласно постановлению Конституционного суда в таких случаях мероприятия автоматически считаются согласованными. В этой связи он призвал сторонников выходить на акции, несмотря на запрет.

Подобную аргументацию ранее, в том числе и до выхода постановления КС, использовали радикальные активисты. Когда власти отклоняли уведомления, не предлагая альтернативных площадок, радикалы настаивали на проведении протестных мероприятий в первоначально заявленных местах. Между тем лидеры протестов на Болотной площади, в том числе Навальный, в большинстве случаев этот довод активистов игнорировали и сами предлагали чиновникам иные варианты, менее выгодные для проведения протестов по сравнению с первоначальными.