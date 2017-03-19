Воскресенье, 19 марта 2017

Делом сотрудников ФСБ, обвиняемых в госизмене, займется следователь спецслужбы Михаил Свинолуп, известный по делу многодетной матери из Вязьмы Светланы Давыдовой. Как передает РБК, об этом рассказали два источника, близких к руководству контрразведки.

Информацию подтвердил и адвокат Иван Павлов, участвующий в деле в качестве защитника. “В следственную группу входит очень много следователей, в том числе и Свинолуп”, – рассказал юрист.

По его словам, “Свинолуп – один из самых опытных сотрудников следственного управления ФСБ и один из самых интеллигентных. С ним было даже приятно побеседовать, несмотря на то что мы расходились как оппоненты”, – добавил Павлов.

Обвинения по статье 275 УК предъявлены заместителю главы Центра информационной безопасности ФСБ Сергею Михайлову, старшему оперуполномоченному 2-го отдела оперативного управления ЦИБа, бывшему хакеру Дмитрию Докучаеву, руководителю отдела расследования компьютерных инцидентов “Лаборатории Касперского” Руслану Стоянову и Георгию Фомченкову. По словам источника, больше в этом деле нет обвиняемых, однако еще несколько сотрудников ФСБ стали свидетелями и были допрошены.

Следователь Михаил Свинолуп, по данным источников агентства, в начале декабря обращался в военный суд с ходатайством об аресте всех подозреваемых. Он также просил инстанцию о продлении арестов.

Свинолуп известен по делу многодетной матери Светланы Давыдовой. В апреле 2014 года Давыдова позвонила в посольство Украины и сообщила, что войсковая часть ГРУ у ее дома опустела, а один из военных этой части рассказывал, что их отправляют малыми группами в некую командировку, причем надевать приказывают не форму, а гражданскую одежду. Жительница Вязьмы заподозрила, что военных отправляют в Донбасс.

21 января 2015-го в дом Давыдовой явились силовики во главе со Свинолупом. Они задержали хозяйку и увезли ее в Москву, объявив, что многодетная мать подозревается по статье 275 УК (государственная измена), предусматривающей от 12 до 20 лет колонии.

На другой день судья Лефортовского райсуда столицы Елена Галиханова арестовала Давыдову, несмотря на наличие у нее несовершеннолетних детей, младшему из которых на тот момент было два с половиной месяца. Назначенный ФСБ адвокат Андрей Стебенев не делал попыток добиться для подзащитной более мягкой меры пресечения. В дальнейшем он давал прессе комментарии с позиции следствия, а также, обманув арестованную, саботировал обжалование ареста.

Однако 29 января история Давыдовой попала в прессу. В интернете началась общественная кампания в защиту арестованной. 2 февраля Давыдова отказалась от услуг Стебенева; представлять свои интересы она доверила Павлову и Сергею Бадамшину. Первое, что сделали новые адвокаты, – это подали в Лефортовский райсуд ходатайство о восстановлении пропущенных сроков обжалования ареста. 5 февраля это ходатайство было удовлетворено, а 16 февраля Мосгорсуд отменил арест Давыдовой.

Между тем уже 3 февраля в администрацию президента была подана петиция Владимиру Путину с просьбой освободить арестованную из СИЗО. На тот момент бумагу подписали 47 тысяч человек. Тем же вечером Свинолуп освободил Давыдову под подписку о невыезде, и обвиняемая вернулась в Вязьму.

13 марта дело о государственной измене, открытое против Давыдовой, было прекращено за отсутствием в ее действиях состава преступления. За бывшей обвиняемой признали право на реабилитацию. На пресс-конференции, организованной по этому поводу, Павлов пояснил, что экспертиза признала переданные его подзащитной сведения об отправку российских войск на Украину недостоверными.

15 апреля Стебенев был лишен адвокатского статуса за действия в ущерб Давыдовой.

23 апреля Давыдовой поступило письмо от помощника генпрокурора А. Никитина с официальными извинениями от имени государства за вред в результате необоснованного уголовного преследования.