Понедельник, 20 марта 2017

Выбор вилочного погрузчика является довольно сложной задачей, предполагающей учет нескольких важных критериев. Основная ошибка большинства компаний, приобретающих подобную технику, заключается в игнорировании ключевых факторов. Многие организации ориентируются на мнение своих водителей или вовсе руководствуются соображениями элементарного пополнения базы.

Оценка условий эксплуатации

Чтобы автопогрузчик купить правильно, рекомендуется проанализировать условия, в которых планируется эксплуатировать техническое средство в ближайшие несколько лет. Оценка факторов функционирования должна включать мониторинг физических условий:

особенности трассы;

состояние напольного покрытия;

отсутствие или наличие тряски.

От этих показателей зависит выбор мощности автопогрузчика и шин для него, условия транспортировки груза. Если планируется использовать техническое средство на опасном производстве, то необходимо отдать предпочтение специально выполненным моделям.

Не менее важно обратить внимание на то, какие грузы будет перевозить устройство. Необходимо учитывать все условия, поскольку для использования вне склада и для внутренней эксплуатации приобретается различная техника. Заранее оценивается будущий режим функционирования погрузчика.

Учет технических критериев

Перед приобретением той или иной модели стоит оценить технические характеристики устройства. Рекомендуется учесть следующие параметры:

требуемые максимальные показатели грузоподъемности;

безопасность условий использования техники;

ресурс работы устройства;

наличие дополнительных функций, предназначающихся для транспортировки нестандартных грузов.

Эксперты рекомендуют просматривать каталог вилочных погрузчиков, учитывая тип двигателя технического устройства. Необходимо заранее оценить необходимую высоту подъема грузов. Не менее важно учесть вид используемых шин для оборудования. Они могут быть пневматическими или бандажными.

Среди прочих критериев важными являются габариты самого вилочного погрузчика и тип трансмиссии. Второй показатель является вариативным и может быть гидростатическим, механическим или гидродинамическим.

Указанные параметры выбора такого рода оборудования являются основными. При выборе погрузчика придется учесть всего порядка 60 технических критериев.