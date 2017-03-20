Понедельник, 20 марта 2017

Само понятие каркасный дом у многих может вызвать улыбку недоверия. Что это? Но те, кто имеет дело со строительством таких домов или проживает в таком доме, скажут однозначно: это тепло, уют, здоровье и безопасность.

Строительство каркасных домов считается самым быстрым, дом будет готов к проживанию уже через 2-4 месяца с начала строительства в любое время года. Обладая легкостью стен, он не требует прочного фундамента, даже если дом будет многоэтажным. Затем возводится каркас дома, и вся конструкция с наружной и внутренней стороны закрывается плитами, между которыми равномерно размещается утеплитель. Можно приступать к облицовке дома сайдингом или штукатуркой. Для внутренней отделки также можно использовать различные материалы.

Экономия в эксплуатации таких домов прослеживается во многом. Строительство идет быстро, а как только оно заканчивается – можно заселяться, потому что стены каркасных домов совсем не дают усадки. Еще низкая энергозатратность на последующий обогрев дома, так как такие дома славятся способностью сохранять тепло при любой температуре. Естественные природные материалы, из которых строится каркасный дом, повышают его экологичность, регулируют уровень влажности и температуры внутренних помещений. Ровные плиты внутри дома не требуют дополнительных отделочных работ.

Такие теплые дома под ключ недорого возводят сегодня многие компании. Каждая предлагает разные виды услуг, от разработки проекта дома до конечного результата строительства. Конструкции таких домов настолько универсальны, что каждый желающий может создать свой, не похожий ни на чей дом по своему собственному проекту. Для работы не требуется мощная строительная техника, значит, участок, на котором будет возведен дом, сохранит свой естественный природный вид. Стоимость работы по строительству рассчитывается, исходя их сложности задуманного проекта и его комплектации.

Несмотря на простоту строительства, каркасные дома обладают высокой конструктивной прочностью, что во много раз повышает срок их службы. Каркасным домам не страшны землетрясения. По пожароопасности такие дома не выше, чем каменные, так как при производстве утеплителей для стен этот фактор также учитывается. При желании можно обработать стены специальными огнестойкими веществами.

Строительство каркасных домов активно используется в наши дни в любой местности. Все возможные минусы таких домов можно избежать, тщательно проработав проект. Но каким бы ни был дом, чтобы жизнь в нем была в радость, нужно любить его и заботиться о нем.