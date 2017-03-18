СМИ: Бывший советник Трампа Флинн утаил еще один российский контакт
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности отставной генерал Майкл Флинн утаил от Пентагона еще один свой российский контакт. Об этом в субботу сообщила The Wall Street Journal.
В феврале 2014 года, в бытность директором разведуправления Пентагона, Флинн принял участие в прошедшем в Великобритании Кембриджском семинаре по разведке. Мероприятие собрало бывших разведчиков. Там Флинн беседовал со Светланой Лоховой, имеющей подданство Британии и гражданство России. Лохова была студенткой и изучала историю российской разведки.
Как заметили источники WSJ, Флинн обязан был проинформировать службу безопасности Пентагона о контактах с представителями зарубежных стран, особенно таких враждебных, как России.
Лоховой 35 лет. В 2011 году она работала в лондонском офисе “Сбербанка КИБ” – дочерней фирмы Сбербанка. В апреле 2015 года Лохова выиграла в Лондонском суде по трудовым спорам иск к бывшему работодателю. Как передавало Би-Би-Си, суд согласился с тем, что истица подвергалась на работе оскорблениям, издевательствам и дискриминации, и обязал “Сбербанк КИБ” выплатить ей компенсацию в сумме свыше 3 миллионов фунтов (более 4,5 миллиона долларов).
В 2016 году Лохова выпустила книгу “Американцы”. В рекламе книги говорилось: “Живущая в Кембридже российская исследовательница разведки, изучив архивные материалы, выяснила детали сталинской программы отправки глубоко законспирированных шпионов в США”.
На днях стало известно, что Флинн получил десятки тысяч долларов от телеканала RT, авиакомпании “Волга-Днепр” и “Лаборатории Касперского” за публичные выступления и лоббистские услуги. RT заплатил генералу почти 33 750 долларов за выступление в Москве на банкете по случаю 10-летия телеканала, “Волга-Днепр” – 11 250 долларов за поддержку российской заявки на проведение Олимпиады-2014 в Сочи, американская дочерняя фирма “Лаборатории Касперского” – такую же сумму за выступление в Вашингтоне, посвященное проблемам кибербезопасности.
Конституция США запрещает государственным чиновникам “любые подарки, вознаграждения, должности или звания у любого короля, принца или иностранного государства”. Запрет распространяется и на отставных офицеров. Между тем ЦРУ в 2012 году признало RT органом иностранного государства.
11 марта сообщалось, что Флинн вел оплачиваемую лоббистскую деятельность в пользу Турции. В прошлом году он подписал контракт на сумму 530 тысяч долларов и зарегистрировался в качестве лоббиста. Работу он не прекращал и будучи назначенным в администрацию президента. Однако до 7 марта он не подавал документы на регистрацию иностранным агентом. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заверил, что Трампу не было известно о работе Флинна в интересах Турции.
13 февраля Флинн ушел в отставку с поста советника президента. Выяснилось, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с российским послом Сергеем Кисляком. Журналисты обнаружили, что в беседах, состоявшихся в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, обсуждались вопросы американских санкций против России. Флинн, не будучи на тот момент официальным лицом, не имел права затрагивать эту тему в разговоре с российским послом.