Суббота, 18 марта 2017

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности отставной генерал Майкл Флинн утаил от Пентагона еще один свой российский контакт. Об этом в субботу сообщила The Wall Street Journal.

В феврале 2014 года, в бытность директором разведуправления Пентагона, Флинн принял участие в прошедшем в Великобритании Кембриджском семинаре по разведке. Мероприятие собрало бывших разведчиков. Там Флинн беседовал со Светланой Лоховой, имеющей подданство Британии и гражданство России. Лохова была студенткой и изучала историю российской разведки.

Как заметили источники WSJ, Флинн обязан был проинформировать службу безопасности Пентагона о контактах с представителями зарубежных стран, особенно таких враждебных, как России.

Лоховой 35 лет. В 2011 году она работала в лондонском офисе “Сбербанка КИБ” – дочерней фирмы Сбербанка. В апреле 2015 года Лохова выиграла в Лондонском суде по трудовым спорам иск к бывшему работодателю. Как передавало Би-Би-Си, суд согласился с тем, что истица подвергалась на работе оскорблениям, издевательствам и дискриминации, и обязал “Сбербанк КИБ” выплатить ей компенсацию в сумме свыше 3 миллионов фунтов (более 4,5 миллиона долларов).

В 2016 году Лохова выпустила книгу “Американцы”. В рекламе книги говорилось: “Живущая в Кембридже российская исследовательница разведки, изучив архивные материалы, выяснила детали сталинской программы отправки глубоко законспирированных шпионов в США”.

На днях стало известно, что Флинн получил десятки тысяч долларов от телеканала RT, авиакомпании “Волга-Днепр” и “Лаборатории Касперского” за публичные выступления и лоббистские услуги. RT заплатил генералу почти 33 750 долларов за выступление в Москве на банкете по случаю 10-летия телеканала, “Волга-Днепр” – 11 250 долларов за поддержку российской заявки на проведение Олимпиады-2014 в Сочи, американская дочерняя фирма “Лаборатории Касперского” – такую же сумму за выступление в Вашингтоне, посвященное проблемам кибербезопасности.

Конституция США запрещает государственным чиновникам “любые подарки, вознаграждения, должности или звания у любого короля, принца или иностранного государства”. Запрет распространяется и на отставных офицеров. Между тем ЦРУ в 2012 году признало RT органом иностранного государства.

11 марта сообщалось, что Флинн вел оплачиваемую лоббистскую деятельность в пользу Турции. В прошлом году он подписал контракт на сумму 530 тысяч долларов и зарегистрировался в качестве лоббиста. Работу он не прекращал и будучи назначенным в администрацию президента. Однако до 7 марта он не подавал документы на регистрацию иностранным агентом. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заверил, что Трампу не было известно о работе Флинна в интересах Турции.

13 февраля Флинн ушел в отставку с поста советника президента. Выяснилось, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с российским послом Сергеем Кисляком. Журналисты обнаружили, что в беседах, состоявшихся в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, обсуждались вопросы американских санкций против России. Флинн, не будучи на тот момент официальным лицом, не имел права затрагивать эту тему в разговоре с российским послом.