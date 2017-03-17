Пятница, 17 марта 2017

Московские власти отказались согласовать заявку Алексея Навального на проведении в центре столицы антикоррупционного шествия с последующим митингом. Об этом лидер Партии прогресса сообщает в своем блоге.

“Пишут, что наше требование “расследовать факты коррупции должностных лиц” нарушат права и интересы граждан. В общем, мы даже знаем фамилии этих граждан и, безусловно, их интересы очень хотелось бы нарушить. Потому и митингуем.

При этом в ответе на заявку не предлагается альтернативное место проведения акции вместо указанной в заявке Тверской улицы. По словам Навального, в мэрии признали, что это нарушает закон. Согласования не проведение акции отзывают и в других городах, где первоначально поданные заявки удовлетворили.

“Насколько я понимаю, администрация президента оказалось очень впечатлена тем, что митинги о коррупции и “Димоне” заявились в 79 городах. Причем в большинстве случаев без какой-то координации. Стихийно. Чисто народная инициатива, и выходит так, что это заявка на крупнейшую общероссийскую акцию за последние лет 15. Поэтому Кремль стратегию резко сменил. Сначала везде выдавали разрешения, видимо, ухмыляясь, и с мыслью “ну посмотрим, сколько народу выйдет”. Теперь в панике отказывают и отзывают ранее выданные согласования”, – пишет Навальный.

Навальный заявил, что сам он 26 марта выйдет на акцию. “К чему и вас всех призываю, – написал он. – Выходите на улицы своих городов 26-го против коррупции”.

14 марта Навальный подал в мэрию Москвы уведомление о проведении в центре столицы антикоррупционного шествия. Заявленная цель мероприятия – “выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России”. Марш и митинг предполагалось провести 26 марта с 14 до 17 часов. Предложенный для согласования маршрут шествия – 1-я Тверская-Ямская и Тверская улицы от площади Тверская застава до Охотного Ряда.

Фильм о собственности премьер-министра Дмитрия Медведева “Он вам не Димон” посмотрели 13 миллионов человек, то есть 9 процентов населения России, заметил Навальный. “Уверен, не меньше 10 миллионов, – продолжил политик, – хотели бы получить какие-то разъяснения от власти”. Однако расследования фактов, изложенных в фильме, не начато. Поэтому, заключил Навальный, “без митинга мы не обойдемся”. “Надо выходить на улицу”, – призвал он. Навальный также предложил своим сторонникам одновременно провести акции с тем же требованием в других крупнейших городах России. В итоге в разных городах было подано 79 заявок на проведение акций.

Фильм “Он вам не Димон”, подготовленный Фондом борьбы с коррупцией, основателем которого является Навальный, был опубликован в интернете 2 марта вместе с текстовой версией доклада. Как выяснилось, помимо усадьбы Миловка в Ивановской области, о которой уже сообщалось ранее, чиновнику принадлежат усадьбы на Рублевке и в Сочи, большое имение в Курской области, виноградники под Анапой, два участка у моря в Краснодарском крае, особняк в Петербурге. Кроме того, премьер связан с офшором, владеющим двумя яхтами. Вся эта собственность, отмечал ФБК, “была приобретена на взятки олигархов и кредиты госбанков”.

В обществе доклад и фильм вызвали возмущение. Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не придают значения “творчеству этого известного осужденного гражданина” (Навального, имеющего две судимости по сфабрикованным делам).

5 марта оппозиционер Алексей Кнедляковский провел в разных местах Краснодара одиночные пикеты. На его плакате был изображен Медведев и процитирована известная фраза премьера “Денег нет, но вы держитесь”, а также указан адрес страницы, на которой опубликовано расследование ФБК.

На другой день в Петербурге задержали шестерых участников схода за отставку Медведева. Одни были задержаны за одиночные пикеты, другие – за хороводы со скандированием “Кря-кря” (аллюзия на особый домик для утки в усадьбе Миловка). Всего в акции приняли участие около 40 человек.