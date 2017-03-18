Суббота, 18 марта 2017

Адвокат “Агоры” Алексей Бушмаков, один из защитников Руслана Соколовского, направил патриарху Кириллу письмо с просьбой высказаться относительно дела екатеринбургского видеоблогера, а также оценить один из вмененных Соколовскому роликов – “Патриарх Кирилл, ты п…”. Факсимиле запроса, датированного 18 марта, опубликовано на ФБ-странице юриста.

“Поскольку большинство инкриминируемых подзащитному преступлений связано с оскорблением чувств верующих – православных христиан, а также разжиганием розни и ненависти между лицами по религиозному признаку, прошу выразить свое отношение к указанному уголовному делу”, – говорится в запросе.

Относительно ролика “Патриарх Кирилл, ты п…” Бушмаков отмечает, что в обвинительном заключении по делу говорится: “Объектом унизительных оценок является патриарх Кирилл, который осуждается не только как физическое лицо, но и как представитель Русской православной церкви, как центральный представитель группы священнослужителей”.

“Учитывая вышеизложенное, прошу пояснить, считаете ли Вы себя оскорбленным и (или) униженным распространением данного видеоролика?” – задает вопрос адвокат.

При необходимости Бушмаков обещает прислать Кириллу сканы материалов дела для более детального ознакомления.

5-минутный сюжет “Патриарх Кирилл, ты п…” Соколовский опубликовал на своем youtube-канале 31 мая 2016 года. По состоянию на 12:30 воскресенья по Москве видео набрало почти 518 тысяч просмотров.

Свое выступление блогер начинает с того, что “патриарх Кирилл – тот еще п…ринципиально неправый по многим позициям человек”. В обоснование такого утверждения он анализирует несколько заявлений Кирилла, сделанных весной 2016 года: о неоправданности использования иностранных слов, об антихристианских настроениях в Западной Европе и США и о необходимости “бороться с попытками утвердить право любого выбора человека”.

“Кто он после этого? – заключает Соколовский, едко раскритиковав высказывания Кирилла. – Человек, который хочет нарушать права людей. В общем, тот еще пидар”.

Разбирая заявление предстоятеля РПЦ об антихристианских настроениях, блогер в частности отмечает: “Напомню, что патриарх Кирилл говорит такое, сидя на своей собственной яхте, и все у него отлично. Не удивлюсь, если ему еще и отсасывает десять шлюх, если не маленьких мальчиков”.

“Я считаю, что нужно бороться с клерикализацией в стране, – говорит Соколовский в финале сюжета. – Иначе мы не успеем оглянуться, как его воробейшество патриарх проведет нашего любимого Путина по всей Москве голым, из-за того что он незаконно развелся со своей женой. Хотя – я бы на это посмотрел”.

В своем выступлении Соколовский довольно много матерится. Кроме того, в сюжете присутствует то же матерное песнопение, что и в выпущенном двумя с половиной месяцами позже ролике “Ловим покемонов в церкви (Pokémon Go – пранк)”, который и стал поводом к возбуждению дела против блогера.

На заглавном кадре видео Соколовский показывает патриарху средний палец руки.

Слушания по существу дела 22-летнего Соколовского продолжаются с 13 марта в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга (

ВИДЕО). Процесс ведет судья Екатерина Шопоняк. Блогер по окончании следствия был переведен из СИЗО под домашний арест. Вину он не признает.

В деле 10 эпизодов. Девять из них – публикация видесюжетов на YouTube. Все эти эпизоды квалифицированы по части 1 статьи 282 УК (возбуждение национальной или религиозной ненависти либо вражды). Она предусматривает до четырех либо до пяти лет колонии в зависимости от датировки конкретного эпизода: “пакет Яровой”, вступивший в силу в июле 2016 года, ужесточил санкцию по этому обвинению. По шести из упомянутых девяти эпизодов, в том числе за публикацию видео “Патриарх Кирилл, ты п…”, Соколовскому вменена также часть 1 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих; до года реального срока), а еще по одному – часть 2 этой же статьи (те же действия в местах отправления культа; до трех лет).

По 10-му эпизоду блогеру инкриминирована статья 138.1 УК (незаконный оборот технических средств для негласного получения информации), предусматривающая до четырех лет колонии.

На нынешней неделе слушания проводились все будние дни. Допрашивали свидетелей обвинения (

ВИДЕО).