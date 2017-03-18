Суббота, 18 марта 2017

Северная Корея провела испытания сопла нового сверхмощного реактивного двигателя, разработанного в Академии оборонных наук. Об этом сообщает ЦТАК. Тестирование прошло на спутниковом космодроме Сохэ и имело целью проверить на практике технические показатели элементов первого двигателя местного производства, способного выводить на орбиту спутники.

Испытаниями руководил лидер страны Ким Чен Ын. По окончании мероприятия он заявил, что “успех нынешнего испытания – великое событие исторического значения, объявляющее рождение ракетной промышленности чучхейского характера и искореняющее в этой сфере догматизм, консерватизм, формализм и зависимость от иностранной техники”.

Как передает Yonhap, испытание ракетного двигателя приурочено к азиатскому турне госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Задача поездки – усилить давление на КНДР, чтобы добиться отказа Пхеньяна от ядерных и ракетных программ.

В ноябре 2016 года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о новых санкциях против КНДР в связи с ядерной и ракетной программами страны. В документе выражалась “серьезная озабоченность” тем, что Пхеньян продолжает нарушать резолюции Совбеза, “неоднократно осуществляя или пытаясь осуществить пуски баллистических ракет”. Подчеркивалось, что подобная деятельность способствует разработке систем доставки ядерных зарядов и обострению напряженности в регионе и за его пределами. Генсек ООН Пан Ги Мун отмечал, что эти санкции – “самые жесткие” за все время.

Предыдущее решение об ужесточении санкций против Пхеньяна Совбез ООН принял в марте 2016-го. Однако после этого КНДР провела целый ряд запусков баллистических ракет, в том числе с подводных лодок, а в сентябре – очередное ядерное испытание. В Пхеньяне заявляли, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах, а “КНДР вышла на более высокий уровень технологий”.

27 сентября Северная Корея сообщила о том, что “в основном” завершила разработку ядерного оружия. “Будет продолжаться принятие мер по качественному, количественному росту ядерных вооруженных сил государства, призванных защищать наше достоинство, право на существование и подлинный мир от нарастающей американской угрозы ядерной войной”, – говорилось в заявлении.