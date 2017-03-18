Суббота, 18 марта 2017

Судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Дмитрий Михайлов провел предварительные слушания по делу “украинского диверсанта” Редвана Сулейманова. Об этом в пятницу сообщили “Крым.Реалии” со ссылкой на Эдема Семедляева, адвоката политзека.

На заседании Михайлов по ходатайству прокурора продлил арест Сулейманова до 9 июня, то есть до трех месяцев с момента поступления дела в суд.

Первые слушания в рамках разбирательства по существу дела назначены на 27 марта. Начало в 10 часов.

27-летнему подсудимому вменена часть 2 статьи 207 российского УК (заведомо ложное сообщение о теракте с причинением крупного ущерба). Ему грозит до пяти лет колонии.

Сулейманов был украинским военным и служил в части в селе Перевальное Симферопольского района Крыма, а после аннексии полуострова отказался принимать российскую присягу. Он поселился в Запорожье и там работал строителем, периодически приезжая в захваченный Крым, чтобы навестить родителей. 30 июля 2016 года Сулейманова задержали в аэропорту Симферополя.

Крымского татарина арестовали на 15 суток по сфабрикованному административному делу о мелком хулиганстве (статья 20.1 российского КоАП), а 12 августа ФСБ распространила его показания с признанием в причастности к подготовке терактов.

Как утверждал Сулейманов, он по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины искал места для диверсий и оставлял ложные сообщения о минировании, чтобы проследить за действиями российских силовиков. Сообщалось, что крымский татарин позвонил в полицию и включил запись с угрозой взорвать аэропорт и центральный автовокзал Симферополя, а также объекты в других городах.

Между тем блогеры установили, что своим местом жительства политзек называет несуществующий адрес – Запорожье, Космическая улица, 168. Последний номер дома по четной стороне Космической улицы – 132-й.

После ареста по уголовному делу Сулейманов содержится в симферопольском СИЗО-1. Первоначально ему вменялась часть 1 статьи 207 кодекса (без квалифицирующего признака “с причинением крупного ущерба”), санкция которой составляет до трех лет колонии. В дальнейшем обвинение ужесточили.

В декабре стало известно, что ущерб, якобы причиненный Сулеймановым России, в том числе ФСБ, оценивается в сумму свыше 4 миллионов рублей.

Сообщалось, что спецслужба пыталась “привязать” политзека к “группе Евгения Панова – Андрея Захтея”. Однако фигурантом этого дела он так и не стал.