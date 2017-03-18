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Прошли предварительные слушания по делу крымского “диверсанта” Сулейманова

Суббота, 18 марта 2017

Судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Дмитрий Михайлов провел предварительные слушания по делу “украинского диверсанта” Редвана Сулейманова. Об этом в пятницу сообщили “Крым.Реалии” со ссылкой на Эдема Семедляева, адвоката политзека.

На заседании Михайлов по ходатайству прокурора продлил арест Сулейманова до 9 июня, то есть до трех месяцев с момента поступления дела в суд.

Первые слушания в рамках разбирательства по существу дела назначены на 27 марта. Начало в 10 часов.

27-летнему подсудимому вменена часть 2 статьи 207 российского УК (заведомо ложное сообщение о теракте с причинением крупного ущерба). Ему грозит до пяти лет колонии.

Сулейманов был украинским военным и служил в части в селе Перевальное Симферопольского района Крыма, а после аннексии полуострова отказался принимать российскую присягу. Он поселился в Запорожье и там работал строителем, периодически приезжая в захваченный Крым, чтобы навестить родителей. 30 июля 2016 года Сулейманова задержали в аэропорту Симферополя.

Крымского татарина арестовали на 15 суток по сфабрикованному административному делу о мелком хулиганстве (статья 20.1 российского КоАП), а 12 августа ФСБ распространила его показания с признанием в причастности к подготовке терактов.

Как утверждал Сулейманов, он по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины искал места для диверсий и оставлял ложные сообщения о минировании, чтобы проследить за действиями российских силовиков. Сообщалось, что крымский татарин позвонил в полицию и включил запись с угрозой взорвать аэропорт и центральный автовокзал Симферополя, а также объекты в других городах.

Между тем блогеры установили, что своим местом жительства политзек называет несуществующий адрес – Запорожье, Космическая улица, 168. Последний номер дома по четной стороне Космической улицы – 132-й.

После ареста по уголовному делу Сулейманов содержится в симферопольском СИЗО-1. Первоначально ему вменялась часть 1 статьи 207 кодекса (без квалифицирующего признака “с причинением крупного ущерба”), санкция которой составляет до трех лет колонии. В дальнейшем обвинение ужесточили.

В декабре стало известно, что ущерб, якобы причиненный Сулеймановым России, в том числе ФСБ, оценивается в сумму свыше 4 миллионов рублей.

Сообщалось, что спецслужба пыталась “привязать” политзека к “группе Евгения Панова – Андрея Захтея”. Однако фигурантом этого дела он так и не стал.