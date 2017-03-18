Суббота, 18 марта 2017

Россия в пятницу передала Украине 12 заключенных, содержавшихся в колониях аннексированного Крыма. Информация об этом тогда же появилась на сайте украинского омбудсмена Валерии Лутковской.

Передача состоялась на погранпункте “Гоптовка” в Харьковской области. Она прошла в присутствии Лутковской и ее российской коллеги Татьяны Москальковой.

Как сообщали “Крым.Реалии” со ссылкой на замминистра юстиции Украины Дениса Чернышова, зэков отвезли в тюрьму № 27 в Харькове. Оттуда их распределят по разным пенитенциарным учреждениям в зависимости от обвинений, по которым они осуждены.

В числе переданных заключенных – одна женщина, уточнил чиновник.

Чернышов также подчеркнул, что все граждане Украины, отбывающие сроки в Крыму, могут обратиться с заявлениями о переводе на континентальную Украину.

В 2015 году, говорится на сайте украинского омбудсмена, предшественница Москальковой Элла Памфилова уведомила Лутковскую о ходатайствах 22 крымских заключенных, добивающихся перевода на континентальную Украину. Памфилова предложила задействовать порядок перевода, утвержденный Европейской конвенцией 1983 года о передаче осужденных лиц. “Такой вариант, – был категорически неприемлемым для украинской стороны, – подчеркивается в сообщении. – Ведь Автономная Республика Крым является временно оккупированной территорией Украины, и поэтому применение норм упомянутой Европейской конвенции невозможно в рамках одного государства”.

Лутковская, со своей стороны, предложила другой вариант – разработать совместный механизм ad hoc, то есть специально для данного случая. Москалькова, в 2016 году сменившая Памфилову, идею поддержала.

Между тем процесс передачи растянулся почти на год, а список заключенных, подлежащих переводу, несколько раз сокращался. В мае 2016 года Москалькова обвинила Украину в нежелании забирать своих заключенных из Крыма. Первая замминистра юстиции соседней страны Наталия Севостьянова выразила удивление в связи с демаршем Москальковой. Переговоры ведутся уже долгое время, сообщила украинская чиновница, однако Россия всеми способами препятствует переводу осужденных и официальных документов о готовности передать их в Киев из Москвы не поступало.

Несколько дней спустя адвокат Роман Мартыновский, эксперт Регионального центра прав человека и Украинской Хельсинкской группы, заявил, что из крымских колоний в Россию перемещено, по неподтвержденным данным, около 7 тысяч заключенных. Достоверно же, добавил он, известно о переводе 2200 человек. Правозащитник заметил, что в ряде случаев причиной перевода становился отказ осужденных принимать российское гражданство.

21 июня появилось сообщение, что Лутковская и Москалькова согласовали механизм перевода зэков на континентальную Украину, а также сверили списки осужденных, ходатайствовавших о переводе на континент. В списке Лутковской на тот момент было 18 имен, и она предполагала, что ее перечень пока не полон. В то же время список Москальковой оказался меньше.

Между тем несколько дней спустя стало известно, что ФСИН продолжает переводить в Россию крымских заключенных на международно признанную территорию России. Сообщалось, что один из заключенных, которых готовились этапировать, – крымский татарин Эльвис Асанов – прямо на суде, пересматривавшем его дело по российским законам, порезал себе горло. Тем не менее Асанова удалось спасти.

8 сентября в адыгейской ИК-1 строгого режима умер больной туберкулезом и гепатитом гражданин Украины, которого перевели из Крыма. Причиной стало неоказание медицинской помощи. Больной был задержан уже после аннексии полуострова. За 21 месяц, проведенный сначала в симферопольском СИЗО-1, а затем в колонии, он неоднократно обращался ко фсиновцам с просьбой о лечении, но эти просьбы неизменно игнорировались.

27 декабря Москалькова сообщила, что российский МИД направил в Киев запрос о передаче 17 крымских заключенных. Почему в итоге Украине были выданы лишь 12 человек, в сообщении на сайте Лутковской не поясняется.