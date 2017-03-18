Суббота, 18 марта 2017

Бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что Россия вмешивается во внутренние дела его страны. С таким обвинением он выступил в программе телеканала BTV “Тази неделя” (болг. “На этой неделе”). По словам политика, Россия и лично Владимир Путин пытаются всеми средствами дестабилизировать и расколоть Евросоюз.

Проблему вмешательства России Плевнелиев поднял, комментируя слова нынешнего президента страны Румена Радева о попытках Турции влиять на внутриболгарские процессы. “Есть болгарские политические партии, финансируемые из Турции, и есть многие, которые финансируются Россией”, – сказал экс-президент. Политик сообщил, что, будучи президентом, неоднократно получал доклады о том, что болгарские политики заключали соглашения и работали в тесном сотрудничестве с российскими неправительственными организациями, а также юридическими фирмами, финансируемыми из России.

Плевнелиев напомнил, что в Болгарии политическим организациям запрещено получать деньги из-за рубежа. Он призвал нового главу государства внимательнее присмотреться к проблеме и подходить к таким случаям “с единой меркой”.

В связи с возможным посещением Болгарии Путиным в следующем году политик заметил, что сейчас каждый визит главы российского государства в ту или иную страну весьма проблематичен. Он напомнил, что поездка Путина в Будапешт вызвала резко негативную реакцию в европейских институтах.

В январе Плевнелиев, на тот момент действующий президент, и еще 16 восточно- и центральноевропейских политиков обратились к Дональду Трампу с открытым письмом, в котором предупредили об опасности сделок с Путиным. Такие сделки, заявлялось в документе, подорвут доверие к США. Именно Восточная Европа, а не Россия оказывала помощь Америке в войнах, напомнили подписанты.

Генерал ВВС Радев, сменивший Плевнелиева на посту, был избран при поддержке Социалистической партии. В ходе предвыборной кампании он призывал к отмене санкций ЕС против России.