Суббота, 18 марта 2017

Лидер Партии прогресса Алексей Навальный заявил, что анонсированная им антимедведевская акция в Москве по закону считается согласованной, несмотря на запрет мэрией, поскольку чиновники не предложили альтернативного места для проведения мероприятия. Такое заявление политик поместил в своем блоге. Он еще раз подтвердил, что 26 марта выйдет протестовать, и призвал сторонников присоединиться.

С таким же призывом он обратился и к жителям других городов, в которых власти также ответили отказом на уведомления, не предложив альтернативных площадок.

Навальный напомнил, что в феврале 2013 года Конституционный суд по жалобе лидера “Другой России” Эдуарда Лимонова и группы депутатов Госдумы вынес постановление, в котором среди прочего говорится: “Публичное мероприятие должно считаться согласованным не только после получения подтверждения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, но и в случае, если указанные органы в установленный законом срок не довели до организатора публичного мероприятия предложение об изменении места и (или) времени его проведения”.

Подобную аргументацию ранее, в том числе и до выхода постановления КС, использовали радикальные активисты. Когда власти отклоняли уведомления, не предлагая альтернативных площадок, радикалы настаивали на проведении протестных мероприятий в первоначально заявленных местах. Между тем лидеры протестов на Болотной площади, в том числе Навальный, в большинстве случаев этот довод активистов игнорировали и сами предлагали чиновникам иные варианты, менее выгодные для проведения протестов по сравнению с первоначальными.

Антимедведевскую акцию в Москве планируется провести с 14 до 17 часов 26-го числа. Заявленный Навальным маршрут шествия – 1-я Тверская-Ямская и Тверская улицы от площади Тверская застава до Охотного Ряда, а место митинга – площадка на Охотном Ряду напротив здания Госдумы. Ожидаемая численность участников – 15 тысяч человек. Цель мероприятия, указанная в уведомлении, – “выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России”.

Уведомления о митингах и шествиях были поданы также примерно в 80 других городах России и в аннексированном Севастополе. В ряде городов чиновники первоначально согласовали акции, а затем согласования отозвали.

2 марта основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм “Он вам не Димон” – расследование о собственности премьер-министра Дмитрия Медведева. Как выяснилось, помимо усадьбы Миловка в Ивановской области, о которой уже сообщалось ранее, чиновнику принадлежат усадьбы на Рублевке и в Сочи, большое имение в Курской области, виноградники под Анапой, два участка у моря в Краснодарском крае, особняк в Петербурге. Кроме того, премьер связан с офшором, владеющим двумя яхтами. Вся эта собственность, отмечал ФБК, “была приобретена на взятки олигархов и кредиты госбанков”.

По состоянию на начало нынешней недели фильм, как писал Навальный, посмотрели 13 миллионов человек, то есть 9 процентов населения России. В обществе факты, изложенные в расследовании, вызвали возмущение. Между тем правоохранительные структуры, так же как и Владимир Путин, информацию ФБК проигнорировали.

В этой связи Навальный заявил: “Без митинга мы не обойдемся. Надо выходить на улицу”.