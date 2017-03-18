Суббота, 18 марта 2017

В дом политзека Владимира Балуха в селе Серебрянка Раздольненского района аннексированного Крыма в отсутствие хозяйки – жены активиста Натальи Балух – наведываются неизвестные. Об этом в пятницу сообщила Крымская правозащитная группа.

Возвращаясь домой, рассказала правозащитникам жена политзека, она неоднократно обнаруживала, что вещи в помещении сдвинуты кем-то со своих мест. В частности, кто-то проник внутрь в четверг, когда Балух уезжала в райцентр на суд над своим мужем.

Утром же в пятницу к дому активиста оказалась приставлена лестница. Она вела к окну чердака, где, как утверждает обвинение, при обыске и были якобы найдены патроны и тротиловые шашки, хранение которых вменили Балуху. При этом кусок линолеума, прикрывавший окно, был сдвинут.

Жена политзека сразу позвонила местному участковому полицейскому Сергею Власенко и попросила явиться и проверить чердак. Она заметила, что боится подниматься туда самостоятельно. Однако Власенко в просьбе отказал, отговорившись тем, что находится на дежурстве.

Предварительные слушания по делу Балуха прошли 2 марта. Две недели спустя, 16-го числа, состоялось открылось разбирательство по существу. Процесс ведет судья Мария Бедрицкая. Защищает политзека адвокат Тарас Омельченко.

Балух был задержан оперативниками ФСБ 8 декабря 2016 года по итогам обыска в домах у него и его матери. Он заключен в симферопольский СИЗО-1.

По части 1 статьи 222 российского УК (незаконный оборот боеприпасов) 46-летнему активисту грозит до четырех лет колонии. Как утверждает обвинение, силовики нашли у него 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Политзек вину не признает. Он настаивает, что боеприпасы подбросили сами оперативники.

В декабре 2013 года, в первые недели Революции достоинства, Балух вывесил над своим домом красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. Через некоторое время ночью этот флаг тайно сорвали, и фермер заменил его национальным флагом Украины. Аннексию Крыма активист не признал и за российским гражданством не обращался.

В 2015 году против Балуха открыли дело по статье 319 российского УК (оскорбление представителя власти). В июне 2016-го был осужден к 320 часам обязательных работ. Приговор вынесла та же судья Бедрицкая, которая теперь рассматривает новое дело политзека. Балух отказался отбывать работы, и ему заменили их 40-суточным арестом.

29 ноября, за полторы недели до задержания, активист прикрепил на стене своего дома по улице Мира табличку “вулиця Героїв Небесної сотні, 18″. Власти потребовали табличку снять, угрожая преследованием, однако Балух требование проигнорировал.

23 января 2017-го адвокат Омельченко сообщил, что его Балух подвергается избиениям в СИЗО. Также политзек неоднократно жаловался на неприемлемые условия содержания и отказ в медицинской помощи.

Как сообщала на своей ФБ-странице правозащитница Александра Крыленкова, на слушаниях 16 марта допросили четырех свидетелей обвинения: двоих полицейских, Наталью Балух, а также одного из жителей Серебрянки.

Жена политзека рассказала, что при обыске 8 декабря в доме находилось не меньше 16 человек. Они передвигались по дому и заходили в помещения самостоятельно, без сопровождения хозяев. При обнаружении патронов и тротиловых шашек, добавила Наталья Балух, она не присутствовала.

Односельчанин дал показания в пользу подсудимого. Он сообщил, что Балух много сделал для развития региона. Свидетель также рассказал, что активист несколько раз выдвигался в главы поселения и на выборах набирал почти половину голосов.

Силовики из ОП “Раздольненский”, одним из которых был замначальника отдела, сообщили, что обыски у Балуха и его матери инициировала ФСБ. Протоколы составляли оперативники спецслужбы.

Следующие слушания состоятся 20 марта, начало в 11 часов. На это заседание судья Бедрицкая постановила принудительно доставить сына Балуха, который находится в Южной Америке.