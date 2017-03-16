Четверг, 16 марта 2017

В Кремле не рассматривают сценарии по интеграции ДНР и ЛНР в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

“Таких сценариев, каких-то писаных, нет, – сказал Песков. – Вы знаете, что идут разные дискуссии. Вы знаете настрой, который неоднократно озвучивали представители Донбасса. Но никаких писаных сценариев на этот счет нет”. Именно поэтому Россия с тревогой наблюдает, как Украина сознательно отторгает от себя огромный регион, добавил пресс-секретарь президента.

“Эвентуальные рассуждения в этом контексте не считаем возможными. Россия была и остается заинтересованной в том, чтобы у ее границ существовала единая, предсказуемая и процветающая Украина, пока, к сожалению, страна от этого далека”, – подчеркнул Песков.

Песков также прокомментировал слова постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича о том, что в Москве допускают возможность отмены признания документов ДНР и ЛНР. По словам дипломата, для этого Киев должен полностью выполнить минские соглашения.

Песков заявил, что решение о признании документов было правильным, хотя и вынужденным. Пресс-секретарь отметил, что “сознательные действия Киева по разрыву отношений с регионом” не значат, что миллионы украинцев должны существовать без какой-либо помощи. “И в данном случае, конечно, Россия не может оставить их без гуманитарной помощи, без гуманитарного содействия”, – сказал Песков.

18 февраля президент Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных в ЛНР и ДНР. Действительными будут считаться удостоверения личности, выданные “гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины” организациями, “фактически действующими” на этих территориях. Обладатели таких документов смогу въезжать в Россию без оформления виз.

Кроме того, признаются документы об образовании, свидетельства о рождении, смерти, заключении и расторжении брака, перемене имени, а также свидетельства о регистрации транспортных средств и их регистрационные знаки.

Как говорится в документе, решение принято “в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права”. Это положение будет действовать “до политического урегулирования ситуации” на основе минских соглашений.

“Для меня это решение – очередное доказательство российской оккупации и нарушения Россией норм международного права”, – заявил президент Украины Петр Порошенко.