Четверг, 16 марта 2017

У станции метро “Университет” несколько десятков студентов, аспирантов и выпускников МГУ участвовали в пикете против проведения на Воробьевых горах митинга-концерта в годовщину аннексии Крыма. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов, поступившем в редакцию “Граней”.

Участники согласованной акции стояли с плакатами “Университет – наш”, “Политическим фестивалям не место в храме науки”, “МГУ – это мы”, “Университет не декорация”, “МГУ не ВВЦ”. Студенты выступили против использования имени МГУ в политических целях. Кроме того, участники акции потребовали ограничить проведение массовых мероприятий в непосредственной близости от Главного здания МГУ, восстановить клумбы, закрытые к митингу деревянными щитами, и вернуть переданную Парку Горького территорию перед Главным зданием под контроль МГУ.

Участники акции считают, что проведение массовых мероприятий у Главного здания доставляет неоправданные неудобства проживающим там студентам. Им мешает шум от круглосуточной установки и разборки конструкций, громкая музыка во время репетиций, а также невозможность попасть домой во время самих мероприятий из-за перекрытых входов.

18 марта во многих городах России пройдут организованные властями митинги в честь аннексии Крыма. В Москве в 2015 и 2016 годах акции проходили на Васильевском спуске. В этом году торжества намечено провести на Воробьевых горах.

Во вторник агентство новостей ТВ2 опубликовала копию письма за подписью и.о. вице-губернатора Томской области Алексея Пушкаренко на имя ректора Томского государственного университета собрать на митинг в годовщину аннексии Крыма 500 студентов, преподавателей и сотрудников вуза. Чиновник также попросил обеспечить участников митинга плакатами. Список из 31 готового лозунга был приложен к письму.

После публикации документа начальник департамента информационной политики томской администрации Алексей Севостьянов назвал письмо Пушкаренко “личной инициативой государственного служащего”. “Сейчас администрация области проводит проверку по данному факту”, – отметил Севостьянов.

В прошлые годы неоднократно сообщалось о спускаемых сверху разнарядках на подобные мероприятия.