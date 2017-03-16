Четверг, 16 марта 2017

Депутаты Госдумы не будут спрашивать Дмитрия Медведева о расследовании Фонда борьбы с коррупцией, посвященном недвижимости премьер-министра. Как передает “Дождь”, в письменных вопросах депутатов, отправленных в правительство перед отчетом главы кабмина в Думе, эта тема не поднимается. Также не будет и устных вопросов во время самого отчета.

Премьер выступит в Госдуме 19 апреля с отчетом об итогах работы правительства за 2016 год. Фракции уже направили в правительство списки письменных вопросов – по пять от каждой фракции. По два устных вопроса фракции задают Медведеву в самом зале заседания во время отчета.

Список тем, которые намерены поднять парламентарии, официально не раскрывается, однако СМИ уже выяснили, что единоросы спросят у премьера о повышении качества обучения врачей, о достижениях комиссии по импортозамещению, планах по программе маткапитала. Эсеров интересуют проблемы аграриев, чернобыльцев и слишком широкие, по мнению фракции, полномочия ЦБ. КПРФ затронет темы поддержки отечественных производителей, индексации пенсий и планов по приватизации госкомпаний. ЛДПР обеспокоена растущими долгами регионов перед федеральным центром.

Замруководителя фракции “Единая Россия” Андрей Исаев пояснил, что расследование ФБК не имеет никакого отношения к отчету правительства. “Это вольные фантазии Навального, почему они должны нас интересовать”, – добавил Исаев.

“Никаких вопросов по этой теме задавать премьеру желания у нас нет. И потом, есть и более важные проблемы. Нас интересует общая политика правительства и его социально-экономический курс, а не какие-то фейковые новости”, – заявил замруководителя фракции “Справедливая Россия” Михаил Емельянов. “У нас есть много претензий к Медведеву как к руководителю правительства за ту политику, которую правительство проводит. Но борьбу такими мерами мы считаем ниже своего достоинства”, – отметил Емельянов.

Фракция ЛДПР не планирует затрагивать тему расследования Навального, так как она не интересует ее избирателей, отметил первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Вадим Деньгин. “У нас своя история, свой вектор, свой путь. Наши избиратели не интересуются расследованием Навального, у них куча своих проблем – по ЖКХ, например”, – подчеркнул Деньгин.

“Это к теме не относится. Для того, чтобы задавать такие вопросы, требуется другая процедура – парламентское расследование”, – отметил первый заместитель руководителя КПРФ Сергей Решульский.

Фильм “Он вам не Димон” был опубликован в интернете 2 марта вместе с текстовой версией доклада. Как выяснилось, помимо усадьбы Миловка в Ивановской области, о которой уже сообщалось ранее, Медведеву принадлежат усадьбы на Рублевке и в Сочи, большое имение в Курской области, виноградники под Анапой, два участка у моря в Краснодарском крае, особняк в Петербурге. Кроме того, премьер связан с офшором, владеющим двумя яхтами. Вся эта собственность, отмечал ФБК, “была приобретена на взятки олигархов и кредиты госбанков”.

В обществе доклад и фильм вызвали возмущение. Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не придают значения “творчеству этого известного осужденного гражданина” (Навального, имеющего две судимости по сфабрикованным делам).