Пятница, 17 марта 2017

В Петербурге на Марсовом поле прошел градозащитный митинг, сообщает Закс.Ру. По подсчетам организаторов, в акции приняли участие от шести до десяти тысяч человек. Полиция оценила количество собравшихся в 3,5 тысячи человек.

На митинге выступили депутаты заксобрания города Борис Вишневский, Максим Резник и Оксана Дмитриева, координатор “Открытой России” Андрей Пивоваров, историк Лев Лурье, режиссер Юрий Мамин, артист Иван Краско.

Участники митинга выступили против передачи Исаакиевского собора РПЦ, застройки в районе Пулковской обсерватории и объединения Российской национальной и Государственной российской библиотек. Кроме того, собравшиеся высказались в защиту Европейского университета, Российского государственного гидрометеорологического университета и других вузов города. Также обсуждались проблемы сохранения памятников и парков.

Акция была согласована с властями с количеством участников 250 человек.

28 января на Марсовом поле прошли акции сторонников и противников передачи РПЦ собора. Городские власти отказались согласовать акцию защитников музея “Исаакиевский собор” на том основании, что Национально-освободительное движение уже подала заявку на акцию в этом месте против политики Центробанка и его кредитной ставки. Еще одно мероприятие с заявленной численностью в 50 человек намеревался провести православный активист Иван Паньков.

В результате акция противников передачи собора РПЦ прошла в форме встречи с депутатами Законодательного собрания. Акция прошла без использования звукоусиливающей аппаратуры и партийной символики. Некоторые участники держали в руках белые воздушные шары с надписью “Не РПЦ”. На акцию пришли около двух тысяч человек. Полиция наблюдала за происходящим, но проведению акции не мешала.