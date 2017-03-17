Пятница, 17 марта 2017

Сотрудничество России и США в расследовании дела о взломе аккаунтов Yahoo практически невозможно, так как все двусторонние контакты между правоохранительными органами заморожены. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

“После смены администрации в Вашингтоне никаких контактов между сотрудниками правоохранительных органов России и США к настоящему времени нет. Рабочая группа, в которую входили представители компетентных органов двух стран, практически прекратила существование, – сказал источник. – На данном этапе нереально говорить о каком-либо возможном сотрудничестве двух стран в расследовании деятельности группы взломщиков базы данных крупных американских компаний, в частности, Yahoo”.

Между тем “Коммерсант” сообщает, что сотрудник ФСБ Игорь Сущин, которого Минфин США обвиняют во взломе аккаунтов Yahoo, работал начальником службы информационной безопасности банка “Ренессанс Капитал”. В компании заявили, что он уволен в четверг, на следующий день после публикации обвинений со стороны США.

По данным американских следователей, в 2015 году Сущин приказал другому сотруднику ФСБ Дмитрию Докучаеву получить доступ к аккаунту члена совета директоров российского банка, его жены и подчиненного. Название банка при этом не упоминалось. Предположения о том, что Сущин работал в инвестбанке Михаила Прохорова, появлялись раньше. Однако официально в “Ренессансу” подтвердили это только сейчас.

В сентябре The Wall Street Journal сообщал, что к взлому системы Yahoo! и похищению данных 500 миллионов учетных записей в 2014 году были причастны хакеры из России. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, вторжение было обнаружено через несколько недель после атаки. В Yahoo! пришли к выводу, что она велась с расположенных в России компьютеров, а ее целью были люди, которые вели бизнес в России.

В среду Минюст США обвинил в хакерской атаке на портал Yahoo в 2014 году двух сотрудников ФСБ. Один из подозреваемых – старший оперуполномоченный 2-го отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ майор Докучаев. В России он арестован по делу о госизмене, по которому проходят также замглавы ЦИБ Сергей Михайлов и сотрудник “Лаборатории Касперского” Руслан Стоянов.

Другие фигуранты дела о взломе Yahoo – Сущин и два хакера, Алексей Белан и Карим Баратов. Всем им предъявят обвинения во взломе, мошенничестве и экономическом шпионаже. Отмечается, что это дело не имеет отношения к взлому серверов Демократической партии США.

Белану уже предъявлены обвинения по двум другим делам. В декабре Минюст США ввел санкции против него, Белана объявили в розыск. Какое-то время он содержался под стражей в Греции, а затем вернулся в Россию, где его, по словам источника The Washington Post, “защищают власти”. Уроженец Казахстана Баратов – гражданин Канады. Его уже арестовали в этой стране.

В пятницу Минюст США попросил Россию выдать троих граждан, обвиняемых в киберпреступлениях. При этом он представитель ведомства Марк Раймонди заявил, что обвиняемым, несмотря на отсутствие соглашения об экстрадиции между двумя странами, будут предоставлены все полагающиеся права.

“У США с Россией нет соглашения об экстрадиции, но это не препятствует и не должно мешать российским властям задержать и выдать тех, кто обвиняется в этих серьезных преступлениях. В США, где будет проведена надлежащая процедура, им будут предоставлены все права, которыми пользуются ответчики в рамках нашей независимой судебной системы”, – сказал Раймонди.