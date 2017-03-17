Пятница, 17 марта 2017

Информатор Всемирного антидопингового агентства Андрей Дмитриев уехал из России из соображений безопасности. Об этом сообщает портал “Чемпионат” со ссылкой на немецкий канал ARD.

“Я не планировал покидать свою страну, когда давал интервью ARD в январе. Я не жалею о том, что сказал. Необходимо было выступать против допинговой культуры в России. Люди должны повышать свой голос, иначе в российском спорте не произойдет настоящих культурных изменений. Но, увидев, что получилось со мной, я понял, что лучше уехать. На данный момент я чувствую себя в безопасности. Нужно было, чтобы я сбежал”, – говорит Дмитриев.

“После интервью меня уволили из двух тренировочных центров, где я получал стипендию. Мне сейчас 27 лет. После интервью ко мне пришли из военкомата, хотя не вспоминали обо мне с 18 лет. В Следственном комитете РФ со мной обращались, как с преступником. Когда увидел реакцию, понял, что моя затея провалилась. Россия не готова к тому, чтобы принять культуру информаторов. У меня не было выбора. Отправиться в тюрьму было бы бесцельным героизмом, который никому не нужен”, – объяснил свое решение спортсмен.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин пообещал разобраться в ситуацией с Дмитриевым и выяснить, действительно ли на него оказывалось давление. “Надо проверить. Многие вещи, которые он декларировал, не совпадают с реальностью. В понедельник с этим разберусь, потому что это имидж страны, репутация СК. Мы свяжемся с СК, зададим вопрос – были ли с их стороны вызовы, предложения, коммуникации. Больше чем уверен, что этого не было”, – сказал Шляхтин.

Глава ВФЛА подчеркнул, что неоднократно выражал поддержку бегуну за то, что тот предоставил информацию о допинге, а отношение со стороны других спортсменов, его тренера и руководителя к Дмитриеву было “спокойное”. “Думаю, это очередной пиар-ход, чтобы привлечь к себе внимание. Никто его не пугал. Более того, мы были инициаторами, чтобы его сохранили на рабочем месте”, – сказал Шляхтин.

23 января телеканал ARD выпустил новый фильм о допинге в российском спорте. Главным героем фильма стал тренер по легкой атлетике Владимир Казарин. Дмитриев рассказал его предполагаемых злоупотреблениях. По словам спортсмена, Казарин, отстраненный в 2015 году за нарушение антидопинговых правил, до сих пор продолжает работать, тренируя российских спортсменов.

В качестве доказательства в фильме демонстрируется снятое на телефон видео, на котором Казарин в закрытом легкоатлетическом зале работает с бегунами Натальей Даниловой и Артемом Денмухаметовым

По словам Дмитриева, Казарин – не единственный тренер, который продолжает работать после отстранения. При этом других других фамилий спортсмен не называет. Дмитриев также утверждает, что тренер продолжает использовать допинг при работе со спортсменами, “без которого они не могут работать”.

Фамилия Казарина уже звучала в первом фильме ARD о допинге в российской легкой атлетике, вышедшем в конце 2014 года. Расследование было построено на показаниях Юлии Степановой, ставшей позже, как и ее муж, информатором WADA. Казарин работал и с олимпийской чемпионкой Марией Савиновой, которую лишили золотой олимпийской медали из-за выявленного допинга. О дисквалификации Казарина Всероссийская федерация легкой атлетики объявила в апреле 2016 года.