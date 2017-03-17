Пятница, 17 марта 2017

Бывший исполнительный директор госкорпорации “Роскосмос” по контролю качества и надежности Владимир Евдокимов, арестованный по обвинению в многомиллионном мошенничестве, найден мертвым в камере московского СИЗО-5 “Водник”. Об этом сообщает Интерфакс.

Как сообщил источник в правоохранительных органах причина смерти арестованного носит криминальный характер “На теле Евдокимова обнаружены два колотых ранения в области груди. Предположительно они явились причиной смерти”, – сказал источник.

В связи с убийством в Евдокимова возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство), заявила официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина. Начата прокурорская проверка, действиям должностных лиц СИЗО будет дана строгая оценка. “Прокуратура города незамедлительно организовала проверку исполнения федерального закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления в части режима и охраны следственно арестованных, – сказала она.- По результатам проверки будут однозначно приняты меры реагирования и дана принципиальная оценка действиям должностных лиц СИЗО-5″.

Глава столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Мороз также назначил служебную проверку по факту смерти Евдокимова в СИЗО.

К смерти Евдокимова причастны, скорее всего, его сокамерники, а не он сам, сообщил источник в правоохранительных органах. Об этом говорит среди прочих и тот факт, что вероятность нанесения самому себе нескольких ударов ничтожна мала. Окончательный и точный вывод будет сделан по результатам экспертиз, в том числе, судебно-медицинского исследования”, – сказал источник.

“Предварительно, в качестве основной версии гибели Владимира Евдокимова рассматривается его убийство лицами, опасавшимися возможного свидетельствования в отношении них по ряду эпизодов, не связанных с деятельностью ракетно-космической отрасли, к которым мог иметь отношение убитый и по которым он сотрудничал со следствием, – рассказал Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией. – Недоброжелатели опасались, что Евдокимов может назвать их имена в ходе сотрудничества со следствием и раскрыть следствию их преступные схемы”.

Евдокимов обвинялся по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Вменяемые топ-менеджеру “Роскосмоса” преступные эпизоды относятся к тому периоду, когда он не имел отношения к космической отрасли, а работал в авиационной промышленности.

Как сообщали в СКР, Евдокимов и его сообщники “в 2007-2009 годах через ряд коммерческих организаций незаконно приобрели права на государственное имущество ОАО “Российская самолетостроительная корпорация “МиГ” стоимостью не менее 200 миллионов рублей.

В этот период Евдокимов занимал должность заместителя директора департамента ОАО “Объединенная авиастроительная корпорация”. Вместе с ним по делу проходят бывшие руководители ОАО “Вертолетная сервисная компания” Аким Носков и Алексей Андреев, экс-директора ЗАО “Научно-технический центр” Александр Золин, а также некий Алексей Озеров.

В декабре Басманный суд Москвы санкционировал арест Евдокимова и Золина. Позднее Мосгорсуд признал заключение их под стражу законным. Озеров вместе с братом Носкова Егором, занимавшим пост замгендиректора ПАО “Туполев”, находится под стражей в рамках другого дела о хищении имущества РСК “МиГ”. Носков и Андреев скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.