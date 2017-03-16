Четверг, 16 марта 2017

Новомосковский районный суд Тульской области признал бывшего лидера прокремлевского движения “Россия молодая” и бывшего заместителя министра внутренней политики и развития местного самоуправления региона Максима Мищенко виновным в мошенничестве. Как пишут “Тульские новости”, Мищенко приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы со штрафом в 80 тысяч .

Также Мищенко на три года лишен права занимать должности в органах власти. Доводы подсудимого о прохождении воинской службы суд расценил как намеренную попытку уйти от ответственности и не понести наказание.

В отношении другого фигуранта дела, председателя общественной организации “Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС” Новомосковска Геннадия Ефимова, суд учел вторую группу инвалидности, приговорив его к полутора годам лишения свободы условно.

Дело в отношении Мищенко и Ефимова по части 3 статьи 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) Следственный комитет возбудил в ноябре 2015 года. “По версии следствия, в апреле 2015 года чернобыльскому союзу были выделены средства грантов в сумме 650 тысяч на проведение выездных мероприятий для участников программы “Чернобыль”. Фактически мероприятия не проводились, а полученные деньги были переведены на счета других организаций на основании подготовленных подозреваемыми фиктивных договоров, после чего Мищенко и Ефимов предоставили необходимый отчет о расходовании полученного гранта”, – сообщили тогда в пресс-службе СКР.

По словам Ефимова, Мищенко заявил ему, что правительство хочет отменить льготы чернобыльцам. Для борьбы с этим решением общественники должны провести ряд митингов, на что нужны деньги. “На следующий день утром я был у него, он мне дал документы на получение гранта, я их подписал, затем он меня отправил в областное отделение Минтруда. Там у меня приняли заявку, и уже 30 апреля деньги поступили нам на счет”, – рассказал Ефимов.

После этого, как утверждал глава НКО, Мищенко попросил его перевести полученные деньги на счет фирм ООО “Альянс” и ООО “Волд Трейд Сервис”, заключив с компаниями договоры на изготовление печатной продукции и организацию проживания и питания 150 человек. Эти услуги, по словам Ефимова, остались “только на бумаге”, а в списке оказались подставные люди.

В 2007-2011 годах Мищенко был депутатом Госдумы от “Единой России”, а затем по приглашению Дмитрия Медведева стал членом Общественной палаты. В декабре 2012 года он покинул ее из-за скандала вокруг его высказывания о раковых больных.

В 2005 году Мищенко организовал и возглавил прокремлевское молодежное движение “Россия молодая”, в 2010-м преобразованное в одноименную общественную организацию. “Румол” был известен, в частности, тем, что постоянно пытался подавать заявки на проведение своих мероприятий на время и место, где планировались акции оппозиции. Благодаря использованию административного ресурса ему часто удавалось опередить оппозиционеров.

Так, активисты “России молодой” регулярно устраивали “День донора” на Триумфальной площади по 31 числам.