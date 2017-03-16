Четверг, 16 марта 2017

В Кремле не получали обращений гражданина Узбекистана, журналиста Али Феруза и шеф-редактора агентства Regnum, гражданина Белоруссии Юрия Баранчика с просьбой об убежище в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

“Мы слышали и видели сообщения СМИ о том, что якобы он (Феруз) обращался, но мы не получали никаких обращений, это единственное, что я могу констатировать”, – сказал Песков. На вопрос о судьбе Баранчика пресс-секретарь также ответил: “Не было никаких обращений, мы не получали никаких обращений”.

“Существуют определенные каналы (подачи обращений. – Ред.), они хорошо известны, – отметил Песков. – Никаких бумаг мы не получали, мне неизвестно о том, что какие-то входили обращения на этот счет”.

Между тем у “Новой газеты” есть документальные подтверждения того, что запрос по поводу Феруза в администрации президента не только получили, но и отреагировали на него, переправив его в МВД. Ответ из ведомства редакция получила в январе.

В пятницу у здания администрации президента прошли одиночные пикеты в поддержку Феруза. Акцию организовал профсоюз журналистов и работников СМИ. Сам Феруз находится в больнице в связи с осложнениями после гриппа. Его госпитализировали накануне из ОП “Пресня”.

Феруза задержали в четверг. “Насколько нам известно, это сделано по требованию узбекской стороны, откуда он уехал несколько лет назад, когда его пытались вербовать местные спецслужбы”, – заявил главный редактор издания Дмитрий Муратов. По его словам Муратова, биография Феруза ранее была досконально проверена российским МВД, за два года работы в редакции к нему также не было никаких претензий.

В полиции сообщили, что причиной задержания Феруза стало нарушение им иммиграционных правил (статья 18.11 КоАП). На журналиста составили административный протокол и взяли подписку о явке в суд. Санкция по этой статье предусматривает помимо штрафа обязательную высылку из России.

“В настоящее время Феруз имеет законные основания находиться в России, поскольку недавно получил письмо из МВД об отмене решения об отказе в предоставлении ему временного убежища. До тех пор, пока ходатайство об убежище не будет рассмотрено вновь, он может оставаться на территории России”, – подчеркнули в “Новой”.

Между тем в пятницу главный редактор Regnum Модест Колеров сообщил, что задержанный по запросу Минска Баранчик вышел на свободу. “По истечении 72-часового срока задержания наш сотрудник выпущен под подписку о невыезде. Теперь его дальнейшую судьбу будут решать прокуроры”, – сказал главред.

Накануне вечером Дорогомиловский суд Москвы не стал выдавать санкцию на арест Баранчика, посчитав необоснованными доводы обвинения. Колеров отметил, что в настоящее время запущена экстрадиционная процедура, в ходе которой прокуратура должна решить, удовлетворить ли белорусский запрос о выдаче Баранчика. “Мы считаем, что нашего коллегу в Белоруссии преследуют по политическим основаниям, и его нельзя выдавать”, – отметил главред.