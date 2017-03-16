Четверг, 16 марта 2017

Госдума поддержала протокольное поручение о проверке деятельности русских служб “Голоса Америки”, “Радио Свобода” и CNN на соответствие российскому законодательству. Об этом сообщает Интерфакс.

С такой инициативой выступил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ единорос Константин Затулин. Он отметил, что во вторник сенатор от Нью-Гемпшира Джин Шахин внесла в Конгресс США “законопроект, предоставляющий дополнительные полномочия Министерству юстиции исключительно с целью проверки российской телекомпании Russia Today на соответствие американскому законодательству об иностранных агентах”.

“Учитывая, что преследование на основании специально принимаемого репрессивного законодательного акта может нанести ущерб не только деловой репутации российской телекомпании, но и Российской Федерации в целом, считают необходимым принять учредительные ответные меры”, – говорится в поручении.

Госдума поддержала предложение Затулина дать поручение комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи организовать проверку американских СМИ на соответствие их деятельности российскому законодательству.

В декабре бывший посол США в Москве Майкл Макфол в своей колонке в The Washington Post написал, что сотрудников российских телеканала RT и агентства Sputnik, возможно, следует признать иностранными агентами. Эти контролируемые российским правительством СМИ, пояснил Макфол, во время последней президентской кампании в США открыто агитировали за кандидата Дональда Трампа, причем Sputnik даже запустил в твиттере хэштэг #CrookedHillary (англ. бесчестная Хиллари – о Хиллари Клинтон, сопернице Трампа на выборах). “У нас есть законы, которые не позволяют иностранным правительствам оказывать кандидатам финансовую поддержку, – заметил бывший посол. – Следует ли нам принять законы, блокирующие и иную поддержку с их стороны?”

Разработка таких законов – дело непростое, продолжил Макфол, поскольку первая поправка к Конституции США гарантирует свободу слова. “Однако не следовало бы нашим законодателям справиться с этой проблемой? – говорилось в публикации. – Должны ли сотрудники Sputnik и RT получать аккредитацию как журналисты или как иностранные агенты в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов? Я не знаю. Но нам надо это знать”.