Четверг, 16 марта 2017

Конгресс интеллигенции выступил с заявлением в поддержку Международного центра Рерихов. Документ опубликован на сайте Конгресса и открыт для подписей.

Под заявлением подписались Людмила Алексеева, Алексей Арбатов, Лия Ахеджакова, Владимир Войнович, Светлана Ганнушкина, Александр Городницкий, Андрей Зубов, Сергей Ковалев, Олег Мороз, Лев Пономарев, Ирина Прохорова, Лев Прыгунов, Лев Тимофеев, Марк Урнов, Эдуард Успенский и многие другие.

В документе отмечается, что Центр Рерихов подвергается постоянному давлению со стороны государства. В феврале 2016 года Министерство культуры приняло решение создать в усадьбе Лопухиных филиал Государственного музея Востока – музей семьи Рерихов и уже выделило на это 36 миллионов рублей. Только в 2016 Минкультуры провело около 20 проверок общественного музея имени Николая Рериха. В травле музея стали участвовать государственные СМИ. Непосредственным поводом для обращения стал обыск и изъятие из Центра Рериха более 200 картин.

“Можно по-разному относиться к различным аспектам наследия Рерихов, но нельзя уничтожать успешно действующий общественный музей, созданный Святославом Рерихом и Людмилой Шапошниковой в усадьбе Лопухиных под гарантии государства, – говорится в заявлении. – Мы требуем от следственных органов, Министерства культуры и персонально от министра культуры Владимира Мединского вернуть изъятые картины и документы Международному центру Рерихов. Мы требуем от Росимущества вернуть в оперативное управление Международному центру Рерихов здание усадьбы Лопухиных, незаконно переданное в 2015 году в оперативное управление Государственному музею Востока”.

7 марта в Международном центре Рерихов прошел обыск. Было изъято около 200 экспонатов, в том числе девять картин, подаренных МЦР бывшим председателем правления Мастер-банка Борисом Булочником. Как рассказал вице-президент Центра Рерихов Александр Стеценко, в прошлом году картины, подаренные Булочником незадолго до краха Мастер-банка, были признаны вещественными доказательствами по делу, которое открыли против финансиста.

В числе изъятого были также дневники и рукописные архивы семьи Рерихов. В научном отделе изъяли компьютеры. Кроме того, полицейские увезли картину Рериха, выставка которой вскоре должна была открыться с одобрения Минкульта. На обыск прибыли сотрудники Музея искусства народов Востока и Минкультуры.

Как передавало Zapretno.info, в 2016 году Центр Востока направил в Минкульт донос на МЦР в связи с фильмом “Рерих. Зов космической эволюции”, который был снят в 2013 году тогдашним гендиректором Музея им. Рериха Людмилой Шапошниковой. В доносе обращалось внимание на то, что на 57-й минуте картины присутствуют кадры, на которых изображены знамена Третьего рейха со свастикой и демонстрация нацистов, также выстроившаяся в виде свастики. Этими кадрами был проиллюстрирован рассказ о подготовке нападения Германии на СССР. Общая их продолжительность – около 10 секунд.

Также в доносе говорилось: “Авторы фильма вполне определенно выделяют и противопоставляют “мы-группу” (силы света: Рерихи и МЦР) и “они-группу” (силы тьмы, древнего зла, с которыми необходимо бороться). К последним авторы фильма причисляют органы государственной власти, государственные музеи, Русскую православную церковь”.

26 августа 2016-го стало известно, что Минкульт в связи с этим доносом отозвал у МЦР прокатное удостоверение на фильм.

Двумя днями раньше, 24 августа, сообщалось, что Хамовническая межрайпрокуратура Москвы внесла МЦР представление о запрете проводить религиозные обряды, сославшись на то, что такая деятельность не предусмотрена уставом организации. Донос в прокуратуру также подал Музей Востока в связи с проведением МЦР в июле того же года ритуалов тибетского буддийского канцена (общины) Сунжу.