Четверг, 16 марта 2017

Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке зеркал сайтов, запрещенных за нелегальное распространение я аудиовизуальных произведений. Об этом сообщает ТАСС.

Документ вводит понятие “производный сайт в сети интернет”, то есть зеркала, а также определяет порядок ограничения доступа к таким сайтам на основании обращений правообладателей в Московский городской суд и последующих судебных приказов. Поисковые системы будут обязаны удалять из поисковой выдачи ссылки на зеркала, доступ к которым ограничен.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин подчеркивал, что законопроект направлен на защиту авторских прав в интернете. “Пираты довольно оперативно создавали “зеркала” тех сайтов, которые были заблокированы, и ставили на них переадресацию”, – отмечал Левин. В итоге сохранялась возможность скачивать пиратский контент.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что его ведомство поддерживает законопроект.

Во время дискуссии вице-спикер Ирина Яровая выразила недоумение, почему министерство не предлагает “аналогичный подход в отношении блокировки зеркальных сайтов по запрещенному контенту”. “Потому что самая большая проблема заключается в том, что после принятия справедливого решения Роскомнадзором через минуту создается аналог”, – констатировала Яровая.

“Мы, я думаю, рассмотрим это в рамках другого законопроекта или ко второму чтению посмотрим, можно ли будет расширить данную норму”, – пообещал Волин.

В феврале прошлого года глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство готовит законопроект о блокировке зеркал. “Принципиально важно блокировать не только основной ресурс, но и его зеркала. Но у нас в законодательстве понятия “зеркало” не существует. Дело в том, что зачастую, создавая зеркало, владелец ресурса меняет его лицевую страницу, то есть не получается точная копия”, – отметил Жаров.

16 февраля министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров назвал законопроект “очень хорошим”. Предполагается, что после принятия первоначального решения о блокировке какого-либо ресурса, для блокировки его зеркал будет достаточно судебного приказа, а не заседания суда. По словам Никифорова, “зеркала” будут определяться экспертной оценкой. Никаких дополнительных затрат на реализацию закона не потребуется.

“Мы уточняем особенности правоприменения. Технологии будут всегда и везде опережать законодателей, так что это не какой-то конечный результат, это процесс. По мере появления новых технологий, думаю, нам удастся убеждать законодателей принимать новые поправки”,- сказал Никифоров.

21 февраля законопроект, регламентирующий блокировку зеркал запрещенных сайтов правительство внесло в Госдуму. “Законопроект подготовлен на основе анализа практики применения мер по ограничению доступа на постоянной основе к сайтам в интернете, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (так называемая вечная блокировка)”, – говорилось в пояснительной записке.

Несмотря на отсутствие закона, Роскомнадзор постоянно вносит в реестр зеркала запрещенных сайтов. Как отмечают юристы, для этого нет правовых оснований. Со времени блокировки “Граней” в марте 2014 года в реестр было внесено более 700 адресов зеркал нашего сайта. В октябре 2016 года надзорное ведомство прибегло к блокировке по маске (wildcard). В этот период “Грани” запустили “неблокируемое” зеркало, расположенное на облачном сервисе Google: grani-ru-org.appspot.com.