Четверг, 16 марта 2017

В Ингушетии неизвестные обстреляли из ручного гранатомета здание Малгобекского отдела УФСБ по республике. Как передает ТАСС, об этом сообщили в правоохранительных органах республики.

Инцидент случился около часа ночи. Зданию причинен незначительный ущерб. В результате обстрела никто не пострадал. В настоящее время проводятся следственные действия.

По данным газеты “Ингушетия”, корпус гранатомета был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов недалеко от места происшествия. Стрелявшие успели скрыться, ведется их розыск.

До этого источники Интерфакса сообщали о взрыве в Малгобеке, не уточняя его природу. “Пока неизвестно, был ли это взрыв бытового газа или умышленный подрыв с использованием взрывного устройства”, – сказал источник.

В ноябре 2016 года ФСБ отчиталась о задержании пятерых участников экстремистской группы, связанной с “Исламским государством”. В спецслужбе утверждают, что задержанные готовили террористические акты на территории Ингушетии и в Москве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 (участия в деятельности террористической организации, запрещенной в России). “На территории домовладений, в которых они укрывались, а также в специально оборудованном схроне изъято пять единиц огнестрельного оружия, два готовых к применению взрывных устройства массой 10 килограмм тротила каждое”, – сообщили в спецслужбе. Кроме того, у задержанных обнаружены самодельные электродетонаторы, комплектующие к самодельным взрывным устройствам, боеприпасы к различным видам оружия.